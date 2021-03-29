Türkiye yazarı Özışık: Kokaincinin peşini bırakmamak gerek, AK Parti’ye girerek zenginleşen ve gününü partiye küfrederek geçirenler ortaya çıkarılmalı

Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, lüks araçta uyuşturucu kullanırken görüntülenen ve lüks yaşamıyla dikkat çeken AKP Genel Merkezi büro personeli Kürşat Ayvatoğlu'na ilişkin olarak, "Kokaincinin peşini bırakmamak gerek, AK Parti’ye girerek zenginleşen ve gününü partiye küfrederek geçirenler ortaya çıkarılmalı" görüşünü savundu.

Özışık yazısında, "Üzülerek söylemeliyim ki AK Parti işte içten içe bu tür hikâyelerle yıpratılıyor. Yaşı henüz 30'u bulmamış bir tıfılın partiye emek veren milyonlarca gencin arasından bir anda sıyrılıp milyonluk servete kavuşması normal bir şey değil!..Zaten AK Parti tabanının yıllardır en çok isyan ettiği şey de bu... Dışarıdan ve sonradan gelen birilerinin partide birileri tarafından en ön saflara alınması ve aniden zenginleşmesi… Bunların pek çoğu Gezi’de ve darbe 15 Temmuz’da AK Parti’ye küfreden ve hâlen küfretmeye devam eden tipler… Bence AK Parti tabanda oluşan bu tiplere karşı tepkiye derhâl el koymalı…Mesela…. Kokainci çocuğun bu zenginleşmeyi nasıl sağladığı ve Kastamonu'da hangi ihalelere girdiği belediye kayıtlarına bakılarak ortaya çıkarılmalı... Ve bence AK Parti, partinin içine girdikten sonra böyle bir anda zenginleşen ve fakat gününü AK Parti’ye küfrederek geçiren kim varsa hepsini tek tek takip edip ortaya çıkarmalı. Yatlarda eğlence yapanlar, milyonluk arabalara binenler, lüks rezidanslarda oturulanlar falan... Bunlardan kurtulmadıkça genç kuşağı kazanmak mümkün olmaz. Gençleri kazanamayacağı gibi parti tabanındaki samimi dava eri gençleri de tutamaz. Benden söylemesi..." düşüncesini dile getirdi.

Özışık da Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan gibi gözaltındaki Ayvatoğlu'nun "tutuklandığı"nı yazdı. Özışık, "Ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çekilmiş bir fotoğrafını servis ettiler. Ancak uyuşturucu ile mücadele konusunda efsane işlere imza atan Soylu'nun talimatı ile kokainci kısa zamanda gözaltına alındı. Sonrasını biliyorsunuz. Tutuklama ve hapis... Hep söylediğim gibi... AK Parti bu tür durumlarda her zaman gurur duyulası bir hareketle bu tür çürük elmaları anında ayıklıyor." ifadesini kullandı.