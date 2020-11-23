Türkiye yazarı Özışık: Arınç, hem gündemi bir kez daha değiştirdi hem de siyaseten can çekişen Akşener ve Kılıçdaroğlu'na can simidi oldu

Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, AKP kurucularından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın açıklamalarına ilişkin olarak, "Hem gündemi bir kez daha değiştirdi hem de siyaseten can çekişen Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'na can simidi oldu." görüşünü savundu.

Özışık, "Bülent Arınç tecrübeli bir siyasetçi... Onun tecrübesi sayesinde artık ne Meral Akşener'i ne de Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşuyoruz. Bülent Arınç'ın tecrübesi sayesinde iki partinin kapalı kapılar ardında sergiledikleri ihanet taslağını unuttuk, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini konuşmaya başladık. Birkaç gündür gazetecileri yazarları takip ediyorum. Bazıları, 'Arınç Erdoğan'dan izin almadan bu konuşmayı yapamaz' diyor. Ben de diyorum ki...'Arınç Erdoğan'dan izin almış olsa bile bu sözleri konuşamaz. Konuşmamalı. Bu sözleri söyleme hadsizliğini hiç kimse kendinde görmemeli!.." düşüncesini dile getirdi.

Özışık yazısında, "CHP ve HDP kanadından Bülent Arınç'ı alkışlayanlar ve 'Arınç AK Parti'nin içindeki vicdanlı isimdir' diyenler oluyor. Bana bu kesimlerden alkış ve övgü gelmiş olsa ben şahsen utanırdım. Gerçekten utanırdım. Çenemi göğsümden kaldıramayacak hâle gelirdim. Ama bu durum Arınç'ı mutlu ediyorsa orası da kendisinin bileceği iş... Ha, eğer iddia edildiği gibi Arınç AK Parti'nin özgürlükçü dili ve vicdanı görevini görüyorsa, o zaman geriye söylenecek tek söz kalıyor. Yazıklar olsun! Binlerce, milyonlarca kez yazıklar olsun!" ifadesini kullandı.