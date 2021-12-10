Türkiye yazarı Küçük: İğneden ipliğe her şeye zam geldi, asgari ücrette 4 bin TL’den aşağısı kurtarmaz

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "İğneden ipliğe her şeye zam geldi, asgari ücrette 4 bin TL’den aşağısı kurtarmaz" düşüncesini dile getirdi.

Küçük yazısında, "Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Önümüzdeki hafta rakam şekillenecek. Böylece asgari ücretin biraz üzerinde maaş alanların durumu da düzelebilir. Hayat pahalılığı ortada. Yüksek enflasyon herkesin kabul ettiği bir gerçek. Enflasyon ortalama yüzde 22 dense de yeme içme sektöründe, gıdada yüzde 50, hatta üzerinde olduğunu biliyoruz. İğneden ipliğe her şeye zam geldi. O bakımdan asgari ücretin alt gelir grubu vatandaşlarımızı tatmin etmesi gerekir. Bunun için de en az 4.000 TL verilmesi gerekir. 3.500-3.700 gibi rakamlar kurtarmaz. Ülkede ciddi geçim derdi başlar. 4.000 lira en azından, az da olsa nefes aldırır. Hükûmetimizin bunu iyi irdelemesi lazım." ifadesini kullandı.