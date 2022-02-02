Türkiye yazarı Küçük: Elektrik zamları can yakıcıydı, sıra doğal gaz ve benzinde

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Elektrik zamları can yakıcıydı. 150 kilovatsaat üzerine yüzde 125 zam iyi olmamıştı. Nitekim eleştirileri dikkate aldı AK Parti ve hemen düzeltti. 150 kilovat üzeri zam 210 kilovatsaate çekildi. Gayet mantıklı hareket... Şimdi aynı şeyi doğalgaza yapmak lazım." düşüncesini dile getirdi.

Küçük yazısında, "Ya kademeli kullanmaya geçilmeli ya da fiyatta bir nebze de olsa indirime gidilmeli. Aile Bakanlığı’nın 450 TL ile 1150 TL arası doğalgaz desteği var. Mart ayında ödenecek. Ben hükûmetin yerinde olsam bu desteği hemen veririm. Zaten en soğuk aylar bu zamanlar. Bu ay içinde özellikle dar gelirliye verilecek destek yerini bulacaktır." görüşünü savundu.

Küçük şu ifadeleri kullandı:

"Benzin ve motorinde son bir yılda yüzde yüz artış var. Dün geceden geçerli olmak üzere benzine 30, motorine 32 kuruş zam geldi. 400 TL’ye dolan bir araç deposu şimdi 800 TL’ye doluyor. Buna da bir çare bulunmalı. Ya zamlar geri alınmalı ya da bundan sonra zam yapılmamalı.

Enerji maliyetleri dünyanın her yerinde çok arttı. Bizler bunun farkındayız. Enerjinin maliyetlerinin önemli bir kısmını devlet karşılıyor. Kim ne derse desin Avrupa’ya göre ucuz kullanıyoruz. Tabii gelir düzeyi aynı değil, o ayrı konu... "