Türkiye yazarı: Gül kulak memesi kıvamına geldi, teklifi kabul edecek; üç parti ittifakta anlaştı

Türkiye yazarı Fuat Uğur, 24 Haziran'da gidilecek erken seçimde muhalefetin ortak adayının 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün olduğunu öne sürdü. Uğur, "Abdullah Gül şu anda kulak memesi kıvamına geldiğinden kendisine yapılan bu teklifi kabul edecek. Bu arada üç muhalif parti de parlamento seçimlerinde ittifak yapacak. Malum, bunun için artık sadece 5-6 gün kaldı yasal olarak" dedi.

Uğur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu seçimdeki en büyük kâbusu milletvekili seçilemeyecek olması. Cumhurbaşkanlığına aday olmaktan korkmasının sebebi bu. Milletvekili seçilemezse CHP’nin başından da şutlanacağını biliyor" iddiasında bulundu.

"CHP kurmayları Kemal Bey'in bu kaygısını gidermek üzere çok düşündü, konuyla ilgili akıllarından Anayasa Mahkemesi’ne başvurmak da geçti" diyen Uğur, "Seçenekleri değerlendirdiler ama sonuçta başladıkları yere geri döndüler; Saadet Partisi’nin hacklenmiş Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun önerisine. Yani eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak adayı olmasına" ifadesini kullandı.

Üç partini ittifak yapacağını belirten Uğur, "Malum, bunun için artık sadece 5-6 gün kaldı yasal olarak.Dün Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun yaptıkları toplantının ardından teklifi Gül’e resmen götürmek kaldı. Cuma gününe dek süre istediler. Bu arada Gül biraz daha hazırlanacak" yorumunda bulundu.

Uğur şöyle devam etti:

Ben sesi ve tonlamalarıyla Tansu Çiller imitasyonu olan Akşener’in domestik hâlini gördüğümde çok şaşırmamıştım. Ama onun böylesine raconcu abla kılıklarına girebileceğini düşünmemiştim. Cıva gibi, bulunduğu deliğin şeklini alabiliyor. Anladım ki dönüştürülebilme potansiyeli yüksek bir hanımefendi. Bunu yazmamın sebebi birkaç ay evvel aldığım bilgi.

Cumhurbaşkanı ve hükûmete çok yakın bir isim bana “Akşener, AK Parti’ye ittifak teklif etti” dediğinde bir hayli temkinli yaklaşmıştım. “Nasıl yani” diye sormuştum gayriihtiyari.

Eğer MHP yerine kendilerini tercih ederlerse parlamentoda da ittifak garantisi vermiş.

Anlaşılıyor ki Meral Hanım'ın dilindeki “Cukka ittifakı”, “Çıkar ittifakı” ve “Çukur ittifakı” gibi çamurların hepsi birer yansıtmaymış ve tamamen kendini işaret ediyormuş.