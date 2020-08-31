Türkiye yazarı Cem Küçük: AK Parti döneminde eğitim yaygınlaştı ama saygınlaşmadı

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, YKS verilerine göre, "AK Parti döneminde eğitim yaygınlaştı ama saygınlaşmadı. Ben bu ifadeyi yaklaşık 3 yıldır kullanıyorum. Hakikaten fiziki olarak eğitim şartları iyi oldu ama kalite olarak çok ileriye gidemedik. Son YKS sınavına bu sene 2.3 milyon aday girdi. Tercih yapma hakkı kazanan 1 milyon 745 bin 642'ydi." düşüncesini dile getirdi.

Küçük, "Milliyet gazetesinden Aysel Bozan Yılmaz geçen cuma güzel bir habere imza atmış. Verilere iyi bakmak lazım. Eğitim ciddi sinyal veriyor. Bakın Aysel Hanım'ın haberinden özetleyerek veriyorum. Üniversite adaylarının yüzde 80’i tercihlerinden birine yerleşti. Sayısal veriler incelendiğinde en gözde okullardan mezun olanlar dâhil öğrencilerin ancak yarısının bir üniversiteye girebildiği görülüyor. Lisans programlarına yerleşme oranı yüzde 50’lere ulaşamazken meslek liselerinde bu oran en fazla yüzde 5. Fen liseleri ve yabancı kolejlerdeki öğrencilerden açıköğretimi tercih edenlerin olması ise dikkat çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Küçük yazısında, "En gözde okullardan fen lisesi mezunlarının yüzde 52’si bir üniversiteye yerleşebilmiş. Bu yıl 48 bin 258 aday sınava girdi, bunların 24 bin 932’si herhangi bir programa yerleşti. 170 öğrenci açıköğretime, 908’i de önlisansa yerleşirken, 23 bin 854’ü yani yüzde 49,4’ü lisansa -dört yıllık bir üniversiteye- girebildi. Sosyal bilimler liselerinden bu yıl 10 bin 85 aday sınava girdi, 6 bin 27’si üniversiteye yerleşti. Başarı oranı yüzde 59,8. Lisans programlarına yerleşme oranı ise yüzde 54.4... Anadolu Liselerinin genel yerleşme oranı yüzde 44,5. 657 bin 416 aday sınava girdi, 292 bin 816’sı üniversiteye yerleşti. Ancak yüzde 28’i yani öğrencilerin 4’te 1’i lisans programlarını, yani dört yıllık üniversite bölümlerini kazanabildi." ifadesini kullandı.

Küçük yazısında şunları kaydetti:

"Yabancı dilde eğitim veren özel liselerde de başarı çok yüksek değil. Öğrencilerinin yüzde 44,4’ü bir üniversiteye girebildi. Lisansa, yani dört yıllık bölüme yerleşme oranı yüzde 33,8. Diğer meslek liseleri türünde öğrencilerin yüzde 30,7’si üniversiteye yerleşti, lisansı kazananların oranı sadece yüzde 5.7...

İmam hatip liselerinden öğrencilerin yüzde 38’i üniversiteye yerleşirken lisansı kazananların oranı yüzde 16,4. Yine kız meslek liselerinde öğrencilerin yüzde 32’si üniversiteyi kazandı, lisansta oran yüzde 4. Özel akşam liselerinde ise öğrencilerin yüzde 19’u üniversiteye yerleşti, lisansta oran yüzde 2."

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