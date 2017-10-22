Türkiye Yayıncılar Birliği'nden Eliaçık açıklaması: Kabul edilemez bir durum

KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE Yayıncılar Birliği, yazar İhsan Eliaçık\'ın dün Kayseri Kitap Fuarı’na sokulmaması ve saldırı girişiminde bulunulması ile ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, \"Organize olduğu anlaşılan bir sivil grup, Eliaçık’a sözlü saldırıda bulunmuş ve fiziksel saldırıya yeltenmiştir. Bir yazarın okurlarıyla buluşmasının bu şekilde engellenmesinin yanı sıra göz göre göre saldırıya maruz bırakılması kabul edilemez bir durumdur\" denildi. Duruma tepki gösteren Tekin Yayınevi ile birlikte Ayrıntı, İletişim, Metis, Doğu, Günışığı, On8 gibi birçok yayınevinin de stantlarını toplayarak fuarı terk ettikleri öğrenildi.

Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından yapılan açıklamada, birliğe üye Tekin Yayınevi\'nin katıldığı Kayseri Kitap Fuarı’nda etkinlik yapmasını istediği dört yazardan ikisi İbrahim Ö. Kaboğlu ve R. İhsan Eliaçık\'un fuar organizasyon firması, ardından belediye yetkilisi tarafından uygun bulunmadığı buna gerekçe önce \'kapasite sınırı\' olduğu belirtildi. Açıklamada, \"Yayınevinin, etkinlik mekanı sağlanmasına gerek olmadığını, yazarların imzalarını stantta yapabileceklerini ve sözleşmede buna engel madde olmadığını belirtmesi üzerine yazarların her koşulda fuarda istenmediği beyan edilmiş ve sansür uygulanmak istendiği ortaya çıkmıştır\" denildi.

Türkiye Yayıncılar Birliği, bu gelişmeler üzerine İbrahim Kaboğlu\'nun fuara gitmeme kararı aldığını açıklarken, şöyle devam etti:

\"İhsan Eliaçık ise memleketi olan Kayseri’deki bu fuara girişinin engellenmesini kabul etmeyerek fuara gideceğini açıklamıştır. Saat 14.00 sularında İhsan Eliaçık’ın fuar binasına gelişi sırasında önceden bu gelişten haberdar olduğu ve organize olduğu anlaşılan bir sivil grup, yine önceden hazırlanmış olan kalabalık bir polis ekibinin bulunduğu alanda Eliaçık’a sözlü saldırıda bulunmuş ve fiziksel saldırıya yeltenmiştir. Üyemiz Tekin Yayınevi’nin fuarda konuk etmek istediği yazara Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulandığı anlaşılan bu sansür, Eliaçık’ın provokatör olarak isimlendirilerek bir grup insanın harekete geçirilmesi, saldırıya ortam oluşturulması, bir yazarın okurlarıyla buluşmasının bu şekilde engellenmesinin yanı sıra göz göre göre saldırıya maruz bırakılması kabul edilemez bir durumdur. Duruma tepki gösteren Tekin Yayınevi ile birlikte Ayrıntı, İletişim, Metis, Doğu, Günışığı, On8 gibi birçok yayınevleri de stantlarını toplayarak fuarı terk etmektedir. Ülkemiz adına bu acı verici tabloya sebep olan belediye ve fuar organizasyon yetkililerini kınıyor, hukuk devletine yakışır şekilde ceza almalarını talep ediyoruz.\"