Türkiye Yayıncılar Birliği yerli ve yabancı konukları ile TÜYAP 36 Kitap Fuarı'nda

İSTANBUL,(DHA) Türkiye’de yayıncılık sektöründe faaliyet gösteren yayıncıları ve yayın dağıtımcılarını temsil eden Türkiye Yayıncılar Birliği; TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ile birlikte düzenlediği 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda, yayıncılıkla ilgili önemli konuların, yerli yabancı kıymetli isimler tarafından tartışılacağı birçok etkinlikle sürecek.TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece’de düzenlenen ve Onur Konuğu Kore olan 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 4-12 Kasım 2017 tarihleri arasında kitap severlerle buluşacak.

Uluslararası Yayıncılar Birliği’nin (International Publishers Association–IPA) Türkiye’yi temsil eden tek üyesi Türkiye Yayıncılar Birliği; yayıncılık mesleğini geliştirmek, sektörel sorunları çözmek, korsanla mücadeleye destek sağlamak, telif hakları ile yayınlama özgürlüğünü korumak, okuma kültürünün gelişimine katkıda bulunmak ve Türkiye’yi uluslararası boyutta bir yayıncılık merkezi haline getirmek için çalışıyor. 1985 yılında kurulan Türkiye Yayıncılar Birliği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ise Kenan Kocatürk tarafından yürütülüyor.

Türkiye Yayıncılar Birliği, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ile birlikte düzenlediği 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’ında, yurtdışından konukların davetli olduğu ve yayıncılık alanında önemli konuların tartışılacağı uluslararası etkinliklerle yer alıyor. Türkiye Yayıncılar Birliği’nin, 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’ındaki etkinlikleri arasında; “Prix Voltaire’in Ardından Türkiye ve Dünyada Yayınlama Özgürlüğü”, “PISA 2015 Sonuçları Işığında Eğitim Yayıncılığının Önemi”, “Türkiye ve Kore’de Çizgi Roman Yayıncılığının Durumu”, \"Güçlü ve Çeşitli Bir Piyasa İçin Sabit Kitap Fiyatı: Almanya Örneği\" başlıklı panel ve yuvarlak masa toplantıları ön plana çıkıyor.

“Prix Voltaire’in Ardından Türkiye ve Dünyada Yayınlama Özgürlüğü”

4 Kasım Cumartesi günü, saat 14.00-15.00 arasında Karadeniz Salonu’nda gerçekleştirilecek olan “Prix Voltaire’in Ardından Türkiye ve Dünyada Yayınlama Özgürlüğü” başlıklı panel, Metis Kitap Yayın Yönetmeni Müge Sökmen tarafından yönetilecek. Panele, Uluslararası Yayıncılar Birliği Yayınlama Özgürlüğü Komitesi Başkanı Kristenn Einarsson, Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay ve yayıncı Cavit Nacitarhan konuşmacı olarak katılıyor. Panelde, Voltaire Ödülü\'nün amacı ve 2017 yılındaki bağlamı, Türkiye ve dünyada yayınlama özgürlüğü sorunları tartışılacak.

“PISA 2015 Sonuçları Işığında Eğitim Yayıncılığının Önemi”

5 Kasım Pazar günü, saat 14.30-16.00 arasında Karadeniz Salonu’nda gerçekleştirilecek olan “PISA 2015 Sonuçları Işığında Eğitim Yayıncılığının Önemi” konulu panel, Eğitim Reformu Girişimi Direktörü Batuhan Aydagül tarafından yönetilecek. Panele, PISA 2015’in 1. sırasında yer alan ülke olan Singapur’dan, Marshall Cavendish Yayınları Direktörü Lee Fei Chen, 3. sırada yer alan Estonya’dan eğitim yayıncısı Antti Rammo ve 5. Sırada yer alan Finlandiya’dan Yayıncılar Birliği Eğitim Yayıncıları Grubu Başkanı Teuvo Sankila konuşmacı olarak katılıyor. Panelde, PISA sonuçlarında başarı gösteren ülkelerden eğitimci yayıncılarıyla, Türkiye’nin PISA 2015 uygulamasında ortalamanın altında kalma nedenleri, kaliteli içerikler, içerik çeşitliliği ve eğitim yayıncılığının öğrencilerin gelişimine ve eğitime katkıları konuşulacak.

“Türkiye ve Kore’de Çizgi Roman Yayıncılığının Durumu”

Onur Konuğu Kore başlıklı program kapsamında ise, 5 ve 6 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantılarında; iki ülkenin kitap pazarları, edebiyat, çocuk ve çizgi roman yayıncılığı, telif alışverişinin özellikleri ve potansiyelleri paylaşılıp tartışılacak. 5 Kasım Pazar günü, saat 11.00-13.00 arasında Büyükada Salonu’nda Nazlı Berivan Ak’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan “Kore ve Türkiye’de Çizgi Roman Yayıncılığının Durumu” başlıklı yuvarlak masa toplantısına Comicpop Yayınları’ndan Seon Jung-u ve Arkabahçe Çizgi Roman’ın kurucusu Ahmet Kocaoğlu konuşmacı olarak katılacak.

\"Güçlü ve Çeşitli Bir Piyasa İçin Sabit Kitap Fiyatı: Almanya Örneği\"

6 Kasım Pazartesi günü, saat 14.30-15.45 arasında Karadeniz Solunu’nda gerçekleştirilecek olan ve Kenan Kocatürk’ün yöneteceği \"Güçlü ve Çeşitli bir Piyasa için Sabit Kitap Fiyatı: Almanya Örneği\" başlıklı panele, AlmanYayıncılar ve Kitapçılar Birliği hukuk danışmanı Christian Sprang ve Eichborn Yayınları Direktörü Dominique Pleimling konuşmacı olarak katılacak. Konuşmacılar panelde, Almanya’da Sabit Fiyat Yasası’nın tarihini ve güncel uygulamalarını, yasanın yayıncılık dünyasına, bağımsız kitabevlerinin güçlenmesine ve okuma kültürünün gelişmesine ve dağıtım sisteminin gelişmesine faydalarını anlatacaklar.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 4-12 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek olan TÜYAP 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı; hafta sonu 10.00-20.00, hafta içi ve 12 Kasım’da ise 10.00-19.00 saatleri arasında kitap severleri ağırlayacak