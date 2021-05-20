Türkiye Yayıncılar Birliği'nden hammadde fiyatı tepkisi: Yayıncılık sektörünü sıkıntılı ve zorlu günler bekliyor

T24 Haber Merkezi

Türkiye Yayıncılar Birliği yayıncılık faaliyetleriyle ilgili yeni basın bültenini kamuoyuyla paylaştı. Bültende, yayıncılık sektörünü ve paydalarını sıkıntılı ve zorlu günlerin beklediği belirtildi. Bültende, "Dövize bağlı olarak artan kâğıt ve ham madde fiyatlarıyla yayıncılık sektörünü ve sektör paydaşlarını sıkıntılı ve zorlu günler bekliyor. Kültürel yaşamın zenginleştirilmesi için yayıncılık bir kalkınma meselesi olarak görülmeli, kamu desteğiyle üzerindeki maliyet ve finansman yükü hafifletilmelidir" denildi.

Bültende aktarıldığına göre pandemiyle birlikte Türkiye'deki yayıncılığının içinde bulunduğu ekonomik sorunlar artarak katlandı. Fuarların yapılamaması, okulların ve kitapçıların uzun bir süre kapalı oluşu yayınevlerinin dağıtım kanallarını daralttı, pek çok yayınevi yeni kitap yayınlamayı durdurdu. Buna ek olarak da 2020 yılında TL’nin USD ve Avro karşısında yaşadığı ve halen devam eden değer kaybı, kitap basımı için gerekli olan başta kâğıt, boya, tutkal gibi ham maddelerin ithal ediliyor olması sebebiyle yayıncılık sektöründe maliyetlerin artmasına neden oldu. Döviz bazında, kitap kapak kâğıdında yüzde 100’e, çocuk ve sanat kitaplarında kullanılan kuşe kâğıtlarda yüzde 40’a, 1.hamur kâğıtta yüzde 35 ila yüzde 40’a, kitap kâğıdında şimdilik yüzde 20’ye varan fiyat artışlarla beraber gelecekte de yayıncılık sektörünü büyük sıkıntılar beklemekte.

''Yayıncılığın üzerindeki maliyet ve finansman yükü azaltılmalı''

Bülten, yayıncıların yeni kitap başlığı ve baskı adetlerini azaltmak, kitap fiyatlarına ciddi oranda zam yapmak mecburiyetinde kalacaklarını belirtiyor. Bu duruma sebep olarak, kişi başına düşen kitap sayısının yıllar itibariyle sabit kalması ve artışa geçmemesi, yazarların eserlerini yayımlayacak yayınevi bulmakta zorlanmaları, pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı kalan kitabevlerinin satış yapamaması, kitap dağıtımında yaşanan sıkıntılar, online satış sitelerinde yaşanan görünürlük ve tedarik problemleri gibi sorunlara ek olarak kâğıt fiyatlarında yaşanan artışlar gösteriliyor.

Açıklama, şöyle devam etti:

"Yayıncılık bir kalkınma meselesi olarak görülmeli, kültür yaşamının zenginleştirilmesi amacıyla desteklenmelidir. Bunun yanı sıra yazarlar ve çevirmenlerden kesilen %17 gelir vergisi ve %18 KDV kaldırılmalı, bu meslek gruplarının finansal kaygıları olmadan üretim yapmalarının önü açılmalı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, yerel yönetimler ve üniversitelerin kitap alım bütçeleri arttırılarak kitap satın alınmalı ve bu yolla yayıncılık sektörü üzerindeki maliyet ve finansman yükü hafifletilmelidir.

Kitap okumak bir lüks değildir, temel bir ihtiyaçtır!"