Türkiye yarından itaberen Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek 

ANKARA (DHA) - TÜRKİYE\'nin, yarın Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Meteoroloji\'den, yapılan hava tahmin raporunda, İstanbul\'da yarın akşam saatlerinden sonra başlaması beklenilen yağışın zaman zaman kuvvetlenerek yağmur şeklinde olacağı, Hava sıcaklığının azalmasıyla birlikte önce kentin yüksek kesimlerinde zamanla il genelinde karla karışık yağmur şeklinde olabileceği, Çarşamba günü ise aralıklarla hafif kar yağışları görülebileceği tahmin ediliyor. Pazartesi günü 14 dereceye kadar yükselecek hava sıcaklığının Çarşamba ve Perşembe günleri 1-2 dereceye kadar düşeceği bekleniyor.

Meteoroloji\'den, yapılan hava tahmin raporuna göre, Yurdumuzun yarın (24.12.2018 Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Salı günü ülkenin kuzeybatı kesimlerinde, Çarşamba ve Perşembe günleri ise iç ve doğu bölgelerinde hissedilir derecede (8-12 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

25.12.2018 Salı günü; Doğu Anadolu’nun ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu dışında ülke genelinde görülecek yağışların önceleri genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyı kesiminde gök gürültülü sağanak, zamanla Trakya, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Erzurum’da kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

26.12.2018 Çarşamba günü; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusu dışında ülke genelinde görülmesi beklenen yağışların Ülkemizin büyük bir bölümünde (Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde) kar şeklinde, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun güneyinde karla karışık yağmur, Akdeniz kıyı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı sistemin 27.12.2018 Perşembe günü doğuya doğru hareket edeceği ve Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülecek yağışların Güneydoğu Anadolu’da yağmur, Doğu Karadeniz kıyı kesiminde karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor



ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR İÇİN KAR VE ŞİDDETLİ YAĞMUR UYARISI

Bu hafta Üç büyük ilimizde beklenen hava durumları şu şekilde olacak;

Ankara’da Salı günü sabah saatlerinde yağmur olarak başlaması beklenilen yağışın zamanla karla karışık yağmura dönmesi ve akşam saatlerinden itibaren Çarşamba günü sabah saatlerine kadar kar yağışı şeklinde devam etmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması ile birlikte gecenin en düşük sıcaklıklarının Çarşamba sabahı sıfırın altında 3, Perşembe sabahı ise sıfırın altında 9 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da yarın akşam saatlerinden sonra başlaması beklenilen yağışın zaman zaman kuvvetlenerek yağmur şeklinde olacağı, Hava sıcaklığının azalmasıyla birlikte önce kentin yüksek kesimlerinde zamanla il genelinde karla karışık yağmur şeklinde olabileceği, Çarşamba günü ise aralıklarla hafif kar yağışları görülebileceği tahmin ediliyor. Pazartesi günü 14 dereceye kadar yükselecek hava sıcaklığının Çarşamba ve Perşembe günleri 1-2 dereceye kadar düşeceği bekleniyor.

Balkanlar üzerinde gelen bu sistemde bu hafta İzmir’de sadece Salı günü yağmur ve sağanak şeklinde yağış bekleniyor. Diğer günlerde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Ancak hava sıcaklıklarındaki düşüşler İzmir ve Kıyı Ege’de de hissedilecektir.

Bu hafta etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havanın neden olacağı kuvvetli meteorolojik olaylar ile ilgili yayımlanacak meteorolojik uyarıların takip edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması can ve mal emniyeti açısından önem arz etmektedir.

Meteoroloji\'den, buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.