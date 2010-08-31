Türkiye yarın yağmurla serinleyecek!

T24

Eylül ayıyla birlikte aşırı sıcaklar da geride kalıyor. İstanbul'un hava şartlarında hızlı değişim olacak.İstanbul'da gece yarısı rüzgarın kuvvetli karayele dönmesi sağanak yağış ve balkanlardan soğuk havayı getirecek. Yarın sıcaklık 22 dereceye inecek, yağmur gün boyu kısa aralar vererek etkili olacak. Karayel sabah daha kuvvetli, öğleden sonra zamanla hafifleyecek.Yarın yağışın öğleden sonra Avcılar, Bakırköy, Silivri ve Maslak'tan itibaren kuvvetlenmesi bekleniyor. Akşama doğru Anadolu yakasında da yağmurun kuvveti artacak. Perşembe günü hava açacak, sıcaklık 25 derece. Cuma günü sıcaklık 27 dereceye çıkacak, hava parçalı bulutlu.Bursa ve Ankara da sağanak yağmurlu, hava 7 derece birden serinleyecek. İzmir de bir buçuk ay aradan sonra ilk kez bu kadar serinliyor. Kentte bu geceyarısı sağanak yağmur var, yarın 27 derece.Marmara'nın tamamında bu gece gökgürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar var. Yağmur bu gece ve yarın gündüz Trakya'da kuvvetli. Yarın akşam Kocaeli, Sakarya ve Bilecik arasında da şiddetini artıracak. Havadaki ani değişimle sıcaklık 25 derecenin altına iniyor.İç Anadolu'da yarın Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevresi sağanak yağmurlu, dolu da yağabilir, bu kentler yağışla birden serinleyecek. Ancak tüm bölge perşembe günü serinliyor, sıcaklık 24-26 dereceye inecek.Serinlemeyi Egelililer de hissedecek, rüzgar sert, sıcaklık 6 derece düşecek. Bu gece yarısı ve yarın İzmir'den Kütahya ve Muğla'ya kadar gökgürültülü sağanak yağmur da etkili olacak.Akdeniz de bulutlanacak, yarın Antalya ve Isparta yağmurlu. K.Kıbrıs önümüzdeki iki gün boyunca yağmurlu olacak. Serin hava Akdeniz'e de inerek sıcaklığı 3-4 derece düşürecek. Güneydoğu Anadolu'da ise fazla bir sıcaklık değişimi yaşanmayacak, Gaziantep 38 derece.Doğu Anadolu da batıdaki serinlemeden etkilenmiyor. Bölgede gökyüzü parçalı bulutlu, Erzurum 28, Elazığ 37 derece.Karadenizliler su baskınlarına dikkat: Yarın Zonguldak, Kastamonu ve Sinop arasına kuvvetli yağmur geliyor. Yağış anında fırtına oluşabilir, yıldırım düşme riski de var. Sıcaklık çok hızlı düşecek, perşembe günü 22-26 derece arasında olacak.