-TÜRKİYE YARDIM ÇAĞRISINA DUYARSIZ KALMADI ANKARA (A.A) - 10.08.2011 - Türk halkı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Kızılayı tarafından, Afrika'da kronik açlık tehlikesiyle yüz yüze kalan milyonlarca insan için başlatılan yardım kampanyasına, nakit bağışlarının yanı sıra 1 milyon 500 binden fazla SMS'le de destek verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türk Kızılayı'nın, Afrika'da açlık çekenler için başlattığı yardım kampanyası çığ gibi büyüyor. Kampanyaya büyük ilgi gösteren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başlattığı kampanya doğrultusunda, cep telefonlarıyla Ağustos ayı başından itibaren ''AFRIKA'' yazıp 5601'e numaralı hatta 1 milyon 150 bin SMS gönderdi. Vatandaşlar, ayrıca Türk Kızılayı'nın SMS'le bağış topladığı kampanya doğrultusunda 2868 numaralı hatta 492 bin SMS yolladı. Her SMS'leri karşılığında 5 TL bağışlayan vatandaşların Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kampanyasına bağışlarının toplamı, camilerde toplanan paralarla birlikte, 25 milyon TL'yi aştı. Kampanya süresince Diyanet İşleri Başkanlığı'na yapılacak bağışların 50 milyon TL'yi bulmasının beklendiği kaydedildi. Ağustos ayı başından itibaren Kızılay'a gönderilen SMS'ler karşılığındaki bağışlar ise 2,5 milyon TL'yi buldu. Türk Kızılayına yapılan yardımların toplamı ise 6 milyon TL'yi geçti. Bu arada, vatandaşlar, cep telefonlarıyla ''2868'' ve ''5601''e 3'er SMS gönderdiklerinde bir fitre, bir iftar parası vermiş kabul ediliyor.