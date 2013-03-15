Türkiye yağmur ve lodosun etkisinde, bazı İDO seferleri iptal edildi

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan lodos, sabaha doğru etkisini arttırdı. Fırtına İstanbul'da birçok binanın çatısını uçurdu. Kağıthane'de 5 katlı bir binanın çatısı uçtu. Şiddetli lodos nedeniyle İDO bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan lodos, sabah saatlerinde birçok binanın çatısını uçurdu.

Kağıthane Şirintepe Mahallesi Gümüşhane Caddesi 93 numarada gece saatlerinde etkili olan lodos nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı uçarak karşıdaki binaya çarptı.

Daha sonra yola düşen çatı nedeniyle bina sakinleri deprem olduğunu sanarak kendilerini dışarı attı. Çatı park halindeki bir aracın üzerine düşerken, cadde iki yönde trafiğe kapandı.

Olayın gece saatlerinde olması can kaybı ve yaralanmaların önüne geçti. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridine alırken, itfaiye binanın çatı kısmında incelemelerde bulundu.

Türkiye fırtınaların etkisinde

ntvmsnbc Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'ın haberine göre, Çanakkale'den itibaren, Çeşme, Bodrum'a kadar Ege sahilleri boyunca lodosun hızı saatte 70-80 km'ye kadar çıkacak.



Kuvvetli lodosa dikkat



İç Anadolu'da ise risk daha büyük; Nevşehir, Yozgat, Niğde, Aksaray, Kayseri, Tokat ve Giresun boyunca lodosun hızı saatte 100 km'yi geçecek. Bu durum çatıların uçması ve ağaçların devrilmesine neden olabileceğinden, oluşabilecek yaralanmalara karşı mümkün olduğunca dışarıda bulunulmamalı.

Rüzgarın yanı sıra yoğun çöl tozu da geleceğinden dışarıda göz gözü görmeyebilir. Yoğun çöl tozunun etkili olacağı diğer bölgeler ise; Doğu ve Güneydoğu Anadolu.

Doğu Anadolu'da ayrıca karların erimesine bağlı taşkın riski var. Bu gece ve yarın Marmara ile Ege bölgelerinde ise yağmurlar da kuvvetli olacak.



Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek



Bu olumsuzlukların ardından Cumartesi günü Marmara'ya Ukrayna üzerinden soğuk hava geliyor.

Yarın Türkiye genelinde 18-27 derece arasında olacak sıcaklık, Pazar günü yurt genelinde 10-15 derece birden düşecek.

Cumartesi akşamı, Kırklareli sınırı ve Marmara'nın dağlarına kar yağacak. Uludağ'da da kar var. Hatta Balıkesir ve Bursa merkezde de Cumartesi gecesi kar yağabilir.

Pazar günü ise Eskişehir, Bolu, Kastamonu, Afyon, Kütahya boyunca kar yağışı olacak. Ancak soğuk hava kısa kalacak. Salı günü hava yeniden ısınacak.

İstanbul'da bu gece yağmur kuvvetli, yarın da yağmurlu ve rüzgarlı birgün olacak. Cumartesi günü soğuk hava geliyor ve yağmur şiddetli. Pazar sabahı hafif sulu kar yağabilir.

Ankara yarın 22 derece, akşam kuvvetli yağmur var. Pazar günü ise sıcaklık 5 derece ve hafif kar yağışı görülebilir.

İDO seferleri iptal

Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri, (İDO) bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. İDO'nun internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre 06.20 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü, 07.30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü, 07.35 Yalova / Kartal - Bostancı Deniz Otobüsü, 08.00 Armutlu - Armutlu T.K. - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü seferleri iptal edildi.

Muğla'da okullara 'fırtına' tatili



Muğla Valiliği, beklenen etkili yağış ve fırtına nedeniyle, il genelinde yarın eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Aynı duyuruya göre; engelli ve hamile kamu çalışanları da bir gün idari izinli sayılacak.



Türkiye'de yarın başta Ege sahilleri olmak üzere fırtınalı bir gün geçirecek.

Çanakkale'den itibaren, Çeşme, Bodrum'a kadar Ege sahilleri boyunca lodosun hızı saatte 70-80 km'ye kadar çıkması bekleniyor.

Muğla Valiliği de önlem olarak yarın eğitime ara verme kararı aldı.

Meteorolojik veriler dikkate alınarak Muğla merkez ve tüm ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiği vurgulanan açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün süreyle idari izinli sayılmalarının kararlaştırıldığı bildirildi.