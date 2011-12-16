Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bugün yurdun batı kesimlerinin orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisinde kalacağı, Marmara, Ege, batı Akdeniz ve Hakkari ile akşam saatlerinden sonra doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve batı Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların kıyı Ege'de kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, batı Karadeniz ile kuzey Ege'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, Hakkari çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor.Tahminlere göre, yağışlı hava 17 Aralık Cumartesi günü doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olduktan sonra yurdu terk edecek.Akşam saatlerinden sonra yurdun batı kesimleri tekrar yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek.Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Sivas ve Kayseri çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.18 Aralık Pazar günü de Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve batı Karadeniz yağmur ve sağanak yağışlı geçecek, yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu ile kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olacak.Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı, ülkenin iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın bugün Marmara, kıyı Ege ile Akdeniz kıyı kesimlerinde, 17 Aralık'ta Marmara ve kıyı Ege'de güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.Yetkililer, vatandaşları kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konularında uyardı.