Türkiye yağışlı havanın etkisinde olacak

T24 - Hafta sonu tüm Türkiye yağışlı havanın etkisi altında olacak. Sıcaklıklar 4-6 azalacak. Güney Ege, Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı bekleniyor. Güney Ege kıyılarında (İzmir, Aydın, Muğla), ) sabah ve öğle saatlerinde Antalya çevrelerinde kuvvetli gökgürültülü sağanak yağış, akşam saatlerinde Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur, Tunceli ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.







Türkiye geneli Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Sıcaklıklar Marmara ve İç Ege 4 ila 6 derece olmak üzere, batı bölgelerde azalacak.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, yağışların; İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya ile akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır, Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıklar Marmara ve İç Ege 4 ila 6 derece olmak üzere, batı bölgelerde azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 Km/s) olarak esecek.







Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya ile akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır, Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.







Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın; Marmara, Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 Km/s) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar, soba gazı zehirlenmesi, çatı uçması vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Toz taşınımı uyarısı

Güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Çığ tehlikesi

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da eğimin fazla olduğu dik yamaçlarda muhtemel çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Bazı illerde hava durumu

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bazı illerde hava durumu şöyle olacak:

İSTANBUL: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçecek. Rüzgar; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 Km/s) olarak esecek.(11)

ANKARA: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçecek. Rüzgar; güney yönlerden kuvvetli (30-50 Km/s) olarak esecek.(11)

İZMİR: Parçalı çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı.(15)

ANTALYA: Parçalı çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/s) olarak esecek.(17)

SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu(10)

ERZURUM: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçecek. İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.(-1)

DİYARBAKIR: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçecek. Yağışların; akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar; öğleden itibaren güney yönlerden kuvvetli (30-50 Km/s) olarak esecek.(8)



