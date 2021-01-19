Türkiye Wushu Federasyonu'nun Avrupa üyeliği, korsan federasyon kurduğu için feshedildi!

Türkiye Wushu Federasyonu Başkanvekili Abdurrahman Akyüz’ün önderliğinde "EUWUF" adlı bir Avrupa Federasyonu kuruldu. Avrupa Wushu Federasyonu, bu federasyonun korsan olduğunu ifade etti ve Türkiye’nin üyeliğini feshetti.

4 Ocak 2020’de kurulan EUWUF başkanvekili skandalların başrolündeki isim olan Abdurrahman Akyüz. EWUF Kurucu Başkanı Raymond William Smith yaptığı açıklamayla Andorra, Ermenistan, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Karadağ, Kuzey Makedonya, Slovenya, Sırbistan ve Türkiye’nin üyeliğiyle kurulan bu federasyonun yasal olmadığını ve korsan olduğunu ifade etti.

Üye sayısı sadece 5

Birgün gazetesinin haberine göre; Avrupa Wushu Federasyonu daha sonra ilgili ülkelerin spor bakanlıklarına uyarı bildirgesi yollayarak üyeliklerini askıya aldığını açıkladı. Üyeliklerin askıya alınmasının ardından birçok ülke Akyüz’ün kurulumunda önemli rol oynadığı EUWUF’tan ayrıldı ve EWUF’a geri döndü.



Gelişme sonrası, Abdurrahman Akyüz’ün başkanvekili olduğu federasyonun üye sayısı beşe indi: Türkiye, Belçika, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan ve Güney Kıbrıs.

Avrupa Wushu Federasyonu ve Dünya Wushu Federasyonu’nun (IWUF) Başkanvekili Gleb Muzrukov, "korsan" federasyonun dağıtılmasıyla ilgili başvuruda bulundu.



Ancak 4 Mart 2020’de gerçekleştirilmesi beklenen IWUF toplantısı salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Yapılacak olan toplantıda Akyüz’ün başını çektiği federasyonun askıya alınmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Türkiye turnuvalara katılamayacak

EWUF’un konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise Abdurrahman Akyüz’ün kurucularından olduğu federasyona üye olan ülkelerin resmi turnuvalara katılamayacağı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye Wushu Federasyonu herhangi bir EWUF etkinliğine katılamaz. Bu ülkeden gelen sporcuların EWUF bayrağı altında bağımsız sporcular olarak yarışmasına izin vereceğiz. Amacımız her zaman sporcuyu korumak."