Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası Antalya'da yapılacak

Alparslan ÇINAR / ANTALYA,(DHA)

Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası, mart ayında Antalya\'da düzenlenecek Wellness ve Sağlıklı Yaşam Fuarı\'da gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Bilek Güreşi Federasyonu tarafından desteklenen ve ilk defa Antalya\'da gerçekleştirilecek Wellness ve Sağlıklı Yaşam Fuarı 22 - 26 Mart 2019\'da ANFAŞ Fuar alanında gerçekleştirilecek. Fuar öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu yönetim kurulu üyesi Hüseyin Şirin ve ANFAŞ Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, fuarın tüm dünyadan katılımcı getirecek bir potansiyele sahip olduğuna vurgu yaptı.

Spor ve sporcuya dair her türlü aktivitenin ve tüm paydaşların bu fuarda bir araya geleceğini belirten Ali Bıdı, sağlıklı yaşam için bilinç oluşturmak adına bu türden organizasyonların sayısının artması gerektiğini vurguladı.

EN YENİ ÜRÜNLER FUARDA

Fuara sadece \'vücut geliştirme\' olarak bakılmamasının önemini belirten Bıdı, \"Doğru beslenme, sağlıklı yaşam ve spor konusunda her şey bu fuarda görücüye çıkacak. Fuar ve festival alanı olmak üzere iki bölümden oluşacak Well Life, her kitleden, her alanda, her yaş grubundan ziyaretçiye hitap edecek. Spor ekipmanlarından performans ürünlerine, spor giyimden sağlıklı beslenmeye, outdoor ve doğa sporlarından dernek ve federasyonlara kadar tüm katılımcılar en yeni ürün ve hizmetlerini sporun profesyonellerine tanıtma imkanı bulacak\" ifadelerini kullandı.

VÜCUT GELİŞTİRME ŞAMPİYONASI YAPILACAK

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu yönetim kurulu üyesi Hüseyin Şirin, Well Life\'ın içerisinde yer alacak Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası hakkında bilgi verdi. Federasyon olarak uzun zamandır böyle bir fuarın Türkiye\'ye kazandırılmasını hedeflediklerini belirten Şirin, “Well Life Fuarında Avrupa Vücut Geliştirme Şampiyonası öncesi Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası\'nı eş zamanlı olarak gerçekleştireceğiz. Federasyonumuza bağlı milli sporcularımızla burada Avrupa Şampiyonası öncesi eleme yapacağız. Biz bu fuarın çok önemli olduğunun farkındayız. Şu an Türkiye\'de fitness ve vücut geliştirme çok büyük gelişme içinde. Türkiye\'de fitness ve vücut geliştirme önemli bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli hep birlikte dünyaya pazarlayacağız\" diye konuştu.

İLK YIL GELİR GETİRMESİ ÖNEMLİ DEĞİL

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ise Almanya\'da gidip incelediği spor fuarlarını anlattı. Bu türden bir fuarın ilk yılda büyük gelir getirip getirmeyeceğinin önemli olmadığını kaydeden Hacıcaferoğlu, \"Burada eğer iyi bir tanıtım yapılırsa ilerleyen yıllarda büyük ivme yakalayabilir. Bu tür organizasyonlar ülkelerin tanıtımına katkı sağlayacaktır. Eğer spor ekipmanları üreten firmalar buraya gelirse Well Life\'ın dünyadaki örneklerini geçerek bir dünya markası olabilecektir\" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI