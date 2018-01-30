T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'ın acı günü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın hayatını kaybeden ablası Meryem Ünsal'ın cenazesi memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

30 Ocak 2018 19:24

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ\'ın hayatını kaybeden ablası Meryem Ünsal\'ın cenazesi memleketi Malatya\'da son yolculuğuna uğurlandı.
TVF Başkanı Üstündağ\'ın 75 yaşındaki ablası Meryem Ünsal, kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede dün vefat etti. Ünsal\'ın cenazesi öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Malatya Şehir Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Cenaze törenine; TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Evkur Yeni Malatyaspor\'un eski başkanlarından Mehmet Emin Katipoğlu, federasyon yöneticileri ve çok sayıda spor kulübü temsilcileri katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Cenazeden görüntüler
- Başkan Üstündağ\'dan detaylar
- Genel ve detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYA DHA Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet AkifMeryemMalatyaTVF BaşkanıMezarlığıCenazeTVF Başkanı Mehmet AkifBüyükşehir Belediye Başkanı AhmetMalatya Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Ertan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24