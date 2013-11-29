Türkiye, Venedik Bienali'nde 20 yıllığına mekan sahibi oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın girişimi ve 21 destekçinin katkılarıyla Türkiye, Venedik Bienali’nde uzun süreli bir mekâna sahip olacak. Venedik Bienali’nin iki ana mekânından biri olan Arsenale’de 2014-2034 yılları arasında tahsis edilen bu mekân sayesinde Türkiye Pavyonu, önümüzdeki yıl ilk kez Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi’nde de yer alacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 2014 yılından itibaren 20 yıl boyunca, Venedik Bienali Uluslararası Sanat Sergisi’nin yanı sıra Mimarlık Sergisi’nde de yer alacak Türkiye Pavyonu’nun koordinasyonunu yürütecek. İKSV, Venedik Bienali Uluslararası Sanat Sergisi’nde 2007 yılından beri Türkiye Pavyonu’nun koordinasyonunu üstleniyor.

Türkiye’nin Venedik Bienalleri’nde kalıcı bir mekânda yer almasını sağlayan kişi ve kurumlar arasında

Akbank, Mehveş-Dalınç Arıburnu, Nezih Barut, Ali Raif Dinçkök, Vuslat Doğan Sabancı, Füsun-Faruk Eczacıbaşı, Oya-Bülent Eczacıbaşı, Enka Vakfı, Nesrin Esirtgen, Eti Gıda San. ve Tic. AŞ, Kadir Has Üniversitesi, Öner Kocabeyoğlu, MAÇAKIZI, Tansa Mermerci Ekşioğlu, Polimeks İnşaat, SAHA Derneği, Taha Tatlıcı, T. Garanti Bankası AŞ, Vehbi Koç Vakfı, Zafer Yıldırım, Yıldız Holding AŞ yer alıyor.

Venedik Bienali 14. Uluslararası Mimarlık Sergisi, 7 Haziran-23 Kasım 2014 tarihleri arasında Rem Koolhaas küratörlüğünde gerçekleştirilecek. “Fundamentals” başlığını taşıyan bienalde ana serginin yanı sıra Giardini ve Arsenale’de birçok ülke pavyonu da yer alacak.