Türkiye ve Yunanistan Dışişleri arasında tweet gerilimi: "Mevlüt yine bir şeyi anmayı unutmuşsun, uluslararası hukuku"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter üzerinden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın bir mesajını paylaşarak şunları yazmıştı: Sevgili Nikos, işte sana yeni yıl için birkaç arkadaşça tavsiye. Başkalarından yardım istemeyi ve Yunan halkının itibarını yaralamayı bırak. 2021 yılı, doğrudan, samimi ve ciddiyetle konuşarak farklılıklarımızı adil şekilde ele aldığımız bir yıl olsun"
Çavuşoğlu'nun mesajına Yunan mevkidaşı Twitter üzerinden yanıt verdi. Türkiye'ye çeşitli temennilerde bulunduğunu söyleyen Dendias, mesajını "Bu arada. Mevlüt yine bir şeyi anmayı unutmuşsun, uluslararası hukuku. Farklılıklarımız konusunda yapıcı diyalog için tek temel bu, sevgili dostum. Mutlu 2021" ifadeleriyle bitirdi.
"Teşekkür ederim sevgili dostum Mevlüt. Madem temenni ve tavsiye alıp veriyoruz, 2021, Türkiye için 3 fiiliyatın yılı olsun: 1) Meşru haklarımızı hayata geçirmemiz halinde Yunanistan'ı savaşla tehdit etmeyi bıraksın. Ne de olsa 21. yüzyılda yaşıyoruz."
"2) Daha fazla Avrupalı, daha az Osmanlı olmak için esinlensin. Türk halkına en iyi hizmet edecek olan budur."
"3) Provokasyonları ve yasadışı faaliyetleri bıraksın."
"Bu arada. Mevlüt yine bir şeyi anmayı unutmuşsun, uluslararası hukuku. Farklılıklarımız konusunda yapıcı diyalog için tek temel bu, sevgili dostum. Mutlu 2021!"
Dendias, Çavuşoğlu'nun tepki gösterdiği, Parapolitika'da yayımlanan makalesiyle ilgili paylaşımında, Ankara'ya yönelik olası silah ambargosunun diğer üyeler tarafından defalarca AB gündemine taşındığını öne sürerken, Trump yönetimin giderayak S-400 gerekçesiyle Türk silah sanayine yönelik sınırlı yaptırım kararını 'ABD'nin NATO bütünlüğünü sabote ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım uygulaması' olarak değerlendirmişti.