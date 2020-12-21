Türkiye ve Yunanistan Dışişleri arasında tweet gerilimi: "Mevlüt yine bir şeyi anmayı unutmuşsun, uluslararası hukuku"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Twitter üzerinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Başkalarından yardım istemeyi ve Yunan halkının itibarını yaralamayı bırak" ifadelerini içeren mesajına "Mevlüt yine bir şeyi anmayı unutmuşsun, uluslararası hukuku. Farklılıklarımız konusunda yapıcı diyalog için tek temel bu" sözleriyle yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter üzerinden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın bir mesajını paylaşarak şunları yazmıştı: Sevgili Nikos, işte sana yeni yıl için birkaç arkadaşça tavsiye. Başkalarından yardım istemeyi ve Yunan halkının itibarını yaralamayı bırak. 2021 yılı, doğrudan, samimi ve ciddiyetle konuşarak farklılıklarımızı adil şekilde ele aldığımız bir yıl olsun"

Çavuşoğlu'nun mesajına Yunan mevkidaşı Twitter üzerinden yanıt verdi. Türkiye'ye çeşitli temennilerde bulunduğunu söyleyen Dendias, mesajını "Bu arada. Mevlüt yine bir şeyi anmayı unutmuşsun, uluslararası hukuku. Farklılıklarımız konusunda yapıcı diyalog için tek temel bu, sevgili dostum. Mutlu 2021" ifadeleriyle bitirdi.

Dendias'ın mesajının tamamı şöyle: