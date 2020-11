Türkiye ve Yunanistan'dan 350 kadın barış çağrısı yaptı

Türkiyeli ve Yunanistanlı kadınlar, iki ülke arasındaki artan gerilime “dur” demek üzere bir barış çağrısı yayınladı. Açıklamada, "İki ülkenin barışsever kadınları olarak, Dünyayı tehdit eden patriarkal sisteme rağmen, Ege'de, ortak kültürümüzü geliştirerek, dayanışma ve dostlukla, barış için çabalamaya kararlıyız" ifadelerine yer verildi.

Kadın hakları aktivisti Gülseren Onanç'ın başlattığı “Türkiye ve Yunanistanlı Kadınların Barış İnisiyatifi” ile iki ülkeden 350 kadının imzaladığı ortak çağrı metniyle, anlaşmazlıkların özenli bir diplomasi doğrultusunda, uluslararası hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde çözülmesini talep eden kadınlar, Ege'de ortak kültürü geliştirerek dayanışma ve dostlukla, barış içinde yaşamaya kararlı olduklarını belirtti. Çağrı metninde şu ifadeler yer verildi:

“Biz Türkiyeli ve Yunanistanlı kadınlar, Doğu Akdeniz'de her geçen gün artan gerilimi endişe ile takip ediyoruz. Çatışmacı söylemler ile yükseltilen gerginlik, her iki tarafın da bölgede askeri varlıklarını arttırması sıcak çatışma riskini arttırıyor. Çatışma söylemleri ve olası çatışmalar sadece iki ülkenin yurttaşlarının güvenliklerini değil, aynı zamanda tüm bölgeyi de tehdit ediyor.



Biz küresel bir pandeminin eşitsizliği derinleştirdiği, ekonomik krizlere yol açtığı, kadınların toplum içinde marjinalleşmesini arttırdığı bir dönemde iki ülke arasındaki işbirliğinin her zamankinden daha önemli olduğuna inanıyoruz.



Yunanistan ve Türkiye'nin anlaşmazlıklarını barışçıl ve özenli bir diplomasi ile uluslararası hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde gerekirse uluslararası kurumlardan gözlemciler ile çözebileceklerine inanıyoruz.



Yunanistan ve Türkiye toplumlarının barış içinde, yan yana yaşaması bütün yeraltı kaynaklardan daha değerlidir.



İki ülkenin barışsever kadınları olarak, Dünyayı tehdit eden patriarkal sisteme rağmen, Ege'de, ortak kültürümüzü geliştirerek, dayanışma ve dostlukla, barış için çabalamaya kararlıyız. “

Türkçe, Yunanca ve İngilizce olarak yayınlanan çağrıyı okumak ve imzalamak için tıklayın.



İmzacılar şu şekilde:

Arife Dursun (Emekli), Aimilia Voulvouli (Akademisyen/Selanik Aristotle Üniversitesi), Alessandra Pagani (Artist /Aktivist), Anastasia Georgiou (Göç ve Mülteci Politikası Uzmanı), Anastasia Sachinidio (Memur), Angela Brisnovali (Akademisyen), Angeliki Demesci (Samos Kadınlar Birliği), Angeliki Papazoglou (Kifisia Belediye Meclisi Üyesi, Belediye partisi “Aktif Toplum” lideri, Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı), Anna Karamanou (EMP-FEMM Komite Başkanı), Anneta Kavadia (Gazeteci), Antigoni Karali-Dimitriadi (Doğu Akdeniz, Ortadoğu ve Kafkasya'dan Sorumlu Sosyalist Enternasyonal Kadın Örgütü Başkan Yardımcısı, KEDE Başkan Yardımcısı), Aslıhan Tekin (Avukat/Eko Feminist), Asuman Bayrak (Ekonomist), Asuman Kayan, Asuman Höbek (Emekli Mühendis), Athanazia Zoe (Oşinograf), Ayda Arel (Sanat Tarihi Profesörü), Ayla Türksoy (Gazeteci), Aynur Yalçın (Emekli), Ayşe Erzan (Akademisyen /Fizikçi), Ayşe Kulin (Yazar), Ayşe Arat (Emekli), Ayşe Erdem (Yayıncı), Ayşe Gözen (Akademisyen), Ayşe F.Akbulut (Emekli), Ayşegül Altınay (Akademisyen), Ayşegül Devecioğlu (Yazar), Ayşegül Dinçkök (Sualtı Fotoğrafçısı), Ayşegül Özsan (İnsan Kaynakları Danışmanı), Ayşenur Atik (Emekçi), Aysun Höbek (Mühendis), Ayten Yıldırım (Diş Hekimi), Banu Tuna (Gazeteci), Begüm Zorlu (Doktora Öğrencisi), Berat Alanyalı (Yazar), Betty Dimitriou (Serbest Çalışan), Betül Ünal (Emekli), Betül Sinanoğlu (Grafiker), Binnaz Toprak (Siyaset Bilimi Profesörü), Birgül Değirmenci (Avukat), Birsen Temir (Öğretmen), Buket Uzuner (Yazar), Burcu Karakaş (Gazeteci), Büşra Ersanlı (Siyaset Bilimi Profesörü), Calliopi Liadi (Akademisyen), Canset Big Aksel (Emekli), Catherine Varvia (Serbest Meslek), Cemile Mavioğlu (Emekli Bankacı), Ceyda Uzunkaya (İşçi), Chloe Koutsoumpeli (Yazar), Chrisanthi Sterregaard (Emekli Kamu Çalışanı), Chrissanthi Karra (Çevirmen), Christina Varvia (Mimar), Christina Cautrakis (Ressam /Müzisyen), Çiğdem Erko (Emekli Yönetici), Dafni Themeli (Ön Büro Otel Müdürü), Danae Sakellari (Fiziksel Eğitim Öğretmeni),Demet Koç (Mimar), Deniz Şengeç (Yönetmen), Despina Arial (Samos Kadınlar Birliği), Despina Charalambidi (STK Sekreterliği), Despoina Logiadou (Yunanistan Kadınlar Birliği Başkanı, Yunan Kadın Bilim İnsanları Derneği Başkan Yardımcısı), Dilek Koç (Yorumcu /Y. Mimar), Dilek Bil (Danışman /Sivil Toplum Gönüllüsü), Dilek Gökçin (Yönetmen), Dimitra Nassou (Emekli), Ece Temelkuran (Yazar), Eda Gemi (Kıdemli Öğretim Görevlisi ve Göç Yönetimi Araştırmacısı), Efharis Mascha (Yardımcı Öğretim Görevlisi, Helenik Açık Üniversitesi), Efi Kanner (Öğretim Üyesi /Atina Ünversitesi), Eirini Ntai (ENA Enstitüsünde Araştırmacı), Eirini Avramopoulou (Sosyal Antropoloji Yardımcı Doçent, Panteion Üniversitesi), Ekaterini Behtsi (Emekli), Eleftheria Kinia (Emekli Kamu Personeli), Elena Karavakou (Banka Çalışanı), Elena Natassa Kaitsa (Gazeteci), Elengo Manusaki (Biyolog), Eleni Polychronatou (Sanatçı/ Sanat Teorisyeni), Eleni Zondirou (Avukat, KINAL Entegrasyon, Sosyal Uyum ve Sosyal Yardım Dairesi Genel Sekreter Yardımcısı), Eleni Stavrou (İnsan Hakları Aktivisti, Demokratik Sosyalistler Hareketi Kadın Ağı'nın Ulusal Koordinatörü), Elif Aytaç (Mimar), Elisabeth Papachristou (Dilbilimci), Ellie Simigdala (Ev Kadını), Elsa Chiou (Yazar), Emel Şensezgin Kurmuş (STK Yöneticisi), Emine Akın Fırat (Kuşadası Kent Konseyi Üyesi), Emine Uşaklıgil (Yazar), Emine Gönel (Avukat), Eminenur Diler (Tasarımcı), Erato Tati (Çevirmen), Esra Koç (Ziraat Yüksek Mühendisi), Esra Mungan (Akademisyen), Ester Behmoaras (Emekli Öğretim Üyesi), Eten Aysan Dramaturg (Yazar), Eva Mavraki (İnsan Kaynakları, Doktora Adayı (AUEB)), Eva Frantzi (Lise Öğretmeni), Fadime Kam Temel (Emekli), Fani Stathoulopoulou (İşyeri Sahibi), Fatma Gülten Gülay (Akademisyen), Fatma Duran (Hemşire), Fatma Özüpak (Emekli), Fatma Sema Özülker (Arkeolog), Fethiye Çetin (Avukat), Figen Altıntaşbaş (Ressam), Figen Öcal (Yazar), Fikriye Yadırgı (Öğretmen), Filiz Kardam (Emekli Öğretim Üyesi), Firdevs Güremen (Kimya Mühendisi), Fotini Tsibiridou (Profesör Sosyal Antrepoloji), Fotini Sianou (Barış Araştırma ve Eylem Merkezi Başkanı WINPEACE Koordinatörü), Fügen Aybars (Emekli Bankacı), Fulya Erdoğan (Ekonomist), Fulya Önay (Şehir Planlayıcısı), Füsun Demirel (Oyuncu), Füsun Ertuğ (Arkeolog), Füsun Erkel (Emekli Doktor), Gamze Elvan (Gazeteci), Gaye Boralıoğlu (Yazar), Georgia Ftinoyianni (Emekli), Georgia Mathiopoulou (Avukat), Giovanna Voutsinou (Ruh Sağlığı Danışmanı), Gonca Bağdat (Emekli), Güler Kandemir (İşsiz), Gülsen Şahinbaş (Öğretmen), Gülsen Tayluk (Tekstilci), Gülseren Onanç (SES Eşitlk Adalet Kadın Platformu Kurucusu), Gülsüm Akbay (Emekli), Gülsüm Doğan (İşsiz), Gülten Kaya (Yapımcı, Prodüktör, Aktivist), Hacer Ansal (Akademisyen), Halime Güner (Uçan Süper Kadın Derneği Başkanı), Hande Karakulah (Avukat), Hande Arslan (İletişimci- Reklam Yazarı), Haralambia Stathoulopoulou (Gemi Acentesi), Havva Gürbüz (Emekli), Hayriye Aru (Emekli), Hülya Bal (Emekli), Hülya Gülbahar (Avukat/ Kadın Hakları Aktivisti), Hülya Karapınar (Gazeteci), Hülya Topaloğlu (Emekli Gazeteci), Hürriyet Özçelik (Mali müşavir), Hüsniye Demircioğlu (Öğretim Üyesi), Ifigenia Papandreou (Emekli, Özel Sektör Çalışanı), İlay İlkay (Emekli), İlknur Birol (Emekli Öğretmen), İnci Kılıç (Gastronomi Uzmanı), Ioanna Papaioannou (Psikoterapist), Ioanna Varvaropoulou (Öğretmen), İpek Cem Taha (İş Kadını, Gazeteci), Ira Mitrousi Glarou (Makine Mühendisi), Iris Mavraki (Müzisyen/ Solist), Iro Zavogianni (Siyaset Bilmci), Itır Erhard (Akademisyen), Jülide Kural (Tiyatro Sanatçısı),Kadriye Gümüştaş (Emekli Öğretmen), Kalliopi Gkavrou (İthalat-ihracat Yöneticisi), Karolina Kedra (Nakliye İstemleri Analisti), Kate Horti (Gazeteci), Kate Kazanci (Gazeteci), Katerina Travasarou (Eczacı), Katerina Papadopoulou (Avukat, Yardımcı Öğretim Görevlisi, Helenik Açık Üniversitesi),Katerina Varvia (Serbest Çalışan),Katerina Moustaki (Mimar, Mikrasiatiki Erythraia Çalışma ve Araştırma Başkan Yardımcısı), Katia Avramidou (Hukuk Danışmanı), Kiki Kontaxi (Öğretmen), Kiraz Talayoğlu (Emekli), Kudret Canpolat (İşsiz), Kutlu Turpan (Emekli), Lale Alatlı (Çevirmen), Lale Işık (İşsiz), Latife Tekin (Yazar), Lerzan Özkale (Akademisyen), Leyla Kayhan Elbirlik (Akademisyen) Leyla Sakpınar (Sanatçı/Eğitmen), Lila Sabanopulu (Arkeolog), Lina Papadopoulou (Selanik Aristoteles Üniversitesi'nde Yunan ve Avrupa Anayasa Hukuku Doçenti), Litsa Mousouli (Yazar), Lon Mutlu Briet, Louisa Psychoyiou (Yayıncı), M.Gülgün Etker (Uzman Pedagog), Magda Ehaliotou (Mimar), Mara Lampiri (Yönetici), Maria Svastaki (Ressam), Maria Kaminaki (Ekonomist), Maria Zarifi (Gazeteci), Maria Yiannakaki (Eski Adalet, Şeffaflık ve İnsan Hakları Bakanlığı Genel Sekreteri, Milletvekili), Maria Mantakidi (Serbest Meslek), Maria Liora (Serbest Meslek), Maria Haraka, Marianna Varvia (Sanatçı), Marilia Tsachali (Psikoterapist), Marilia Oikonomidou (Homeopatik Tıp Doktoru), Marina Avramidou (Ev kadını), Marisia Tzioufa (Tasarımcı), Maro Karamani (Kamu Sektörü Emekli), Maside Ocak (Cumartesi Annesi, İnsan Hakları Savunucusu), Mebuse Tekay (Avukat), Mehtap Özge (Gazeteci), Mehveş Evin (Gazeteci), Melda Onur (Sivil Toplum Yöneticisi), Melek Birsel (Akademisyen), Melek Yaşar (Mühendis – Emekli), Melek Ulagay (Yapımcı), Melek Köni (Serbest Ticaret Emeklisi), Melis Arıtman (Yönetici), Meral Uysal (Emekli Profesör, Eczacılık Fakültesi), Meral Tamer (Gazeteci), Mimika Nassou (İngilizce ve Fransızca Edebiyat Öğretmeni), Mine Nazari (İnsan Hakları Aktivisti), Mübeyyen Koçer (Emekli), Müjde Ar (Oyuncu), Mukaddes Sever (İşsiz), Mukaddes Şamiloğlu (Gıda Mühendisi), Münevver Eminoğlu (Şehir Plancısı), Müzeyyen Azizoğlu Şen (Sivil Toplum Yöneticisi), Myrevi Nasiou (Siyaset Bilimci, Kültürel Miras Yönetim Danışmanı), Naciye Konca (Emekli Öğretmen), Nafsika Galanaki (Profesör), Necla Kanbur (Emekli),Necmiye Alpay (Dil Bilimci), Necmiye Tükengün (Emekli), Nefeli Pitouropoulou (İletişim Profesyoneli), Nergiz Ovacık (Emekli Mühendis), Nermin Korkmaz (Endüstri Mühendisi),Neşe Özgen (Antropoloji Profesörü), Neşe Yaşin (Akademisyen), Nesrin Nas (Ekonomist), Nesrin Küçükelbir (Emekli), Nesteren Davutoğlu (İletişimci), Nezihe Bilhan (Kütüphaneci), Nezihe Horuz (Emekli), Nike Asimakopoulou (Emekli), Niki Roubani (ENOW Avrupa Kadın Ağı Başkanı, Yunanistan), Niki Stavridi (Tercüman), Niki Tsilingiroglou (Gazeteci), Nilgün Demirbilek Alpaslan (Ege Barış ve İletişim Derneği Yönetim Kurulu), Nilgün Tuncer (Emekli), Nilüfer Duna (Ev Emekçisi), Nilüfer Nurkan (Ekonomist), Nurhan Altıntaş (Emekli), Nursel Taşçı (Emekli), Öğet Öktem Tanör (Nöropsikoloji Profesörü), Olympia Anthopoulou (Fotoğrafçı), Ömür İlgör (Emekli Öğretmen), Örge Yeğen (Hukukçu), Oya Baydar (Yazar), Oya Ersoy (Politikacı), Oya Akıncı (Yazar/Siyaset Bilimci), Özlem Kurum (Emekli), Paulina Lampsa (Uluslararası İlişkiler Uzmanı), Penelope Ortolano (Tüccar), Perihan Koca (KHK'lı Öğretmen), Photini Stephanidi (Ressam /illüstratör), Pınar Akpınar (Akademisyen) Pınar Alp (Emekli), Pınar Kür (Yazar), Polly Kypraiou (Psikoterapist), Quin Minassian (Öğretmen / Yazar),Rahime Acar (Emekli), Rea Papadopoulou (Eczacı), Rengin Uz (Tiyatro eleştirmeni),Rima Dilmener (Emekli), Rodopi Petrou (Yönetici), Roula Stefanaki Mavrosatis (Doktor), Roula Yfanti (Aktris), Roxanne- Evangelia Bei-Karampotsou (KYADA Başkan Yardımcısı, Atina Belediye Meclisi Üyesi), Sabahat Yavuz (Öğretmen), Sabiha Balık Apaydın (Emekli Bankacı), Safiye Sel (İşsiz), Saime Topçu (Modelist), Sakine Kırteke (Emekli), Satia Advan (Doktor), Sebla Arcan (Ekonomist), Sefa Çetin (Tekstilci), Selin Tunç (Senarist), Selma Acuner (Kadın Koalisyonu Dış İlişkiler Koordinatörü), Selma Esen (Emekli), Sema Gülez (İş İnsanı), Sema Görkay (Ev Emekçisi), Sema Özülker, Semra Somersan (Akademisyen), Semra Tank (İşsiz), Sena Kaleli (İş İnsanı), Serap Dalkılıç (Ekonomist), Serap Kayhan (Seramik Sanatçısı), Sevda Bozkurt (Psikolog), Sevda Alakuş (Akademisyen), Sevda Erdan Kılıç (Avukat), Sevgi Delibaş (İşsiz), Sevgi Binbir (Avukat), Sevilay Çelenk (Akademisyen/Yazar), Sevilay İlkay (Emekli Bankacı), Sevinç Baştürk (Emekli), Sevinç Yavuz (Emekli), Servisimin Cömert (STK Gönüllüsü), Sevtap Yokuş (Akademisyen), Seyran Candan (Emekli), Sibel Asna (İletişim Danışmanı), Sofia Pierrou-Dimitriou (OIKOPOLIS ‘in Başkanı), Songül Kırca (Emekli), Sonia M itralia (Feminist Aktivist), Sophia Antiochou (Sosyal Antropolog), Sophia Alexiou (Artist), Sophia Chrona (İnsan Kaynakları Müdürü), Sophia Tiraski (Yönetici Sekreter), Sophie Liora (Emekli), Sotiria Dimopoulou (Medeniyet Bilimcisi), Spiridoula Makri (Özel sektör), Spyridoula Georgiou (Avukat, Ombudsman, Demokratik Sosyalistler Hareketi Adalet Dairesi Başkanı), Stella Maragou (Fiziksel Eğitmen), Süheyla Doğan (İnşaat Mühendisi), Şule Soysal (Emekli Büyükelçi), Şule Yapar (Emekli), Suna Şen (Emekli), Suna Kılıç (Çevirmen), Susen Orhun (Eczacı), Tamar Polat (Satış Danışmanı), Theodora Paxinou (Filolog, MA Felsefe ve Etik), Tomris Türmen (Çoçuk Sağlığı Profesörü), Tonia Tsitsovits (Tercüman), Tonia Çiçoviç (Kolumnist), Tuğçe Aksoy (İşsiz), Türkan Elçi (Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Başkanı), Ülkü Süelkan (Emekli Memur), Ümide Çelik (Emekli), Ümmühan Kurşun (Mali Müşavir), Varvara Assimakopoulou (Liderlik Koçu), Vera Pratikaki (Psikoterapist, yazar, Yakın Ertürk Sosyoloji Emeritüs Profesörü BM Kadına Yönelik Şiddet Özel Röportörü), Yasemin Öz (Avukat / Aktivist), Yasmin Babat Kayhan (Sivil Toplum Yöneticisi), Yeliz Vergili (Sivil Toplum Yöneticisi), Yeter Kandemir (İşsiz), Yıldız Temürtürkan (Dünya Kadın Yürüyüşü), Yüksel Selek (Eğitimci), Yüksel Yadırgı (İşsiz), Zefi Dimadama (PES Kadın Başkan Yardımcısı / KINAL Sözcü Vekili), Zehra Arat (Siyaset Bilimi Profesörü),Zehra Şenoğuz (Basın Yayın Emekli), Zehra Parlak (İletişimci), Zeliha Temel (Emekli),Zeliha Emel Zengin (Öğretim Üyesi), Zeynep Altıok (Yazar), Zeynep Taymas (Ekonomist), Zeynep Akıncı (Emekli Öğretim Üyesi), Zeynep Atikkan (Gazeteci / Yazar),Zeynep Miraç Taner (Gazeteci), Zoe Sideratou (Müzisyen), Zoi Papadopoulou (Avukat),Zühal Macit (Gazeteci).