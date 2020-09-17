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Türkiye ve Yunanistan da dahil 6 Balkan ülkesinden ortak tatbikat

"Amaç dostluğu ve koordinasyonu geliştirmek"

17 Eylül 2020 18:06

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada aralarında Türkiye ve Yunanistan'ın da olduğu 6 ülkenin Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı'nda bir araya geldiğini duyuruldu.

MSB, Twitter'ya açıklamasında, "Türkiye, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'dan Özel Kuvvet unsurlarının katılımıyla Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı, Romanya'da gerçekleştiriliyor" denildi.

Tatbikat, 25 Eylül tarihine kadar sürecek.

"Amaç dostluğu ve koordinasyonu geliştirmek"

MSB ayrıca tatbikatın amacını ise şu sözlerle açıkladı:

"Tatbikatın maksadı; Balkan ülkelerinin Özel Kuvvetleri arasında dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak, birlikte harekât icra edebilme kabiliyetlerini geliştirmektir."

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