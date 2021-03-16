Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler yeniden başladı

Yunanistan ve Türkiye, bu ay içinde yapılacak Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesi öncesinde uzun süredir devam eden deniz yetki alanları anlaşmazlığında ortak bir zemine ulaşmak amacıyla istikşafi görüşmelerin ikinci turuna Atina'da başladı.

NATO üyesi olan Türkiye ile Yunanistan; kıta sahanlığı, deniz yetki alanları, Akdeniz'deki hava sahası, enerji, Kıbrıs ve Ege'deki bazı adaların statüsü gibi pek çok konuda anlaşmazlık yaşıyorlar.

Reuters'ın aktardığına göre; diplomatik kaynaklar Atina'da bir otelde istikşafi görüşmelerin ikinci turunun yeniden başladığını söylediler ancak görüşmelerin içeriğiyle ilgili herhangi bir ayrıntı verilmedi.

Atina, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölgelerin sınırları ve kıta sahanlığını ele alacaklarını ancak "ulusal egemenlik" meselelerinin görüşülmeyeceğini açıkladı.

Avrupa Birliği ile ilişkilerini geliştirmeyi umut eden Ankara, hava sahası ve Ege adaları da dahil olmak üzere tüm meseleleri masaya yatırmak istediğini açıkladı. Görüşmeler çarşamba günü sona erecek.

Öte yandan AB ​​liderlerinin 25-26 Mart tarihlerinde yapacakları toplantıda Doğu Akdeniz konusunu ele almaları bekleniyor.