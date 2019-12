-TÜRKİYE VE ÜRDÜN'DEN ORTAK TAVIR İSTANBUL (A.A) - 23.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin meselesinin çözümü noktasında, güvenli ve tanınmış sınırlar içinde, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasını temel aldığımızı, bu yönde desteğimizin sürdüğünü bir kez daha teyit ettik" dedi. Erdoğan, daveti üzerine çalışma ziyareti çerçevesinde Türkiye'ye gelen Ürdün Başbakanı Maruf El Bahit ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, El Bahit ile son derece yararlı görüşmeler yaptıklarını söyledi. İki ülkenin bakanlarının da kendi aralarında aynı şekilde faydalı görüşmeler yaptığını aktaran Erdoğan, "Görüşmelerde, Türkiye-Ürdün ikili ilişkilerini ele aldık, gerek baş başa, gerekse heyetler arasında yaptığımız görüşmelerde ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi için önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar üzerinde durduk. Belirtmek isterim ki, tarihi, kültürel ve insani bağlarımız bulunan Ürdün ile ilişkilerimizde son yıllarda önemli ilerlemeler kaydettik. Mevcut ilişkilerimizi her alanda çeşitlendirmeyi, daha ileri seviyelere taşınmasını ortak hedefimiz olarak görüyoruz" diye konuştu. Erdoğan, Bahit ile yaptıkları görüşmede iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde de bulunduklarını anlatarak, şöyle devam etti: "Türkiye ve Ürdün, bölgesinde etkin konumda bulunan, istikrarı, ılımlılığı temsil eden iki ülke olarak, bölgemizde barış ve istikrarın egemen olması noktasında neler yapabiliriz, bunların üzerinde de fikir teatisinde bulunduk ve ortak hedefler gözettiğimiz çok açık net ortada. Bu çerçevede İsrail-Filistin ihtilafı başta olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da meydana gelen gelişmeleri değerlendirdik. Ürdün, Kudüs bağlamındaki özel konumu ve Filistin'e coğrafi olarak komşu olması nedeniyle kilit bir role sahip. Ürdün'ün, bölgedeki sorunların çözümüne katkısı, bu noktada da fevkalade önem taşıyor. Şunu özellikle belirtmek isterim; Türkiye ve Ürdün'ün bölgemizdeki sorunlara bakışları da birebir örtüşüyor. Filistin meselesinin çözümü noktasında, güvenli ve tanınmış sınırlar içinde, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasını temel aldığımızı, bu yönde desteğimizin sürdüğünü bir kez daha teyit ettik. Bu bağlamda Filistinli kardeşlerimiz arasında sağlanan uzlaşıdan dolayı memnuniyeti tekrar dile getirdik. Bu gelişme, demokratik değişim ve dönüşüm sürecine girmiş bulunan Ortadoğu bölgesinde, adil, kapsamlı, sürdürülebilir barış ve istikrarın tesisi bakımından doğru yönde atılmış önemli bir adımdır. Bu bakımdan, uluslararası toplumun bütün üyelerinin, meseleyi ön yargısız bir şekilde ele alması, bu sürecin Filistin'de adil ve şeffaf seçimlerin gerçekleştirilmesi suretiyle tamamlanmasını teşvik etmesi gereklidir. Filistinli kardeşlerimizin, BM'ye üye olma konusundaki azim ve kararlılıklarını aynı kararlılıkla desteklediğimizi ifade ettik." Başbakan Erdoğan, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da yaşanan değişim ve demokratikleşme sürecini de değerlendirme fırsatı bulduklarını aktararak, "Bu bağlamda, Ürdün'ün uygulamaya koyduğu reformları takdirle izlediğimizi ifade ettim. Bugünkü görüşmenin, bölgemizin istikrarına ve iki ülkenin halkları arasındaki dostluğun pekişmesine olumlu katkı sağlayacağına eminim. Bu ziyaretin ve ramazanın ardından bizler de en kısa zamanda heyetimizle birlikte hem iade-i ziyaret hem de Yüksek Düzeyli İstişari Konseyi toplamak üzere bir arada olacağız ve bu görüşmelerin bölgemizdeki barışı, istikrarı ve refahı da güçlendirmesini diliyorum" dedi. -ÜRDÜN BAŞBAKANI MARUF EL BAHİT- Ürdün Başbakanı Maruf El Bahit de iki ülke arasındaki ilişkileri pekiştirmek için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Türkiye ve Ürdün arasındaki ilişkilerin tarih boyunca her zaman iyi olduğunu ifade eden Bahit, Türkiye'nin, ilişkilerin gelişmesi için harcadığı çabaları takdirle karşıladıklarını vurguladı. Filistin meselesinin çözülmesini istediklerini belirten Bahit, "Filistin meselesi, merkezi bir mesele. Diğer krizler de onunla bağlantılıdır. Meselelerin temelini Filistin meselesinin oluşturduğunu görmekteyiz. Ortadoğu'daki diğer krizler de onunla bağlantılıdır. Türkiye ve Ürdün'ün, Filistin konusundaki görüşleri aynıdır. Türkiye ve Ürdün, Filistin'in bağımsız olmasını istiyor. Biz, Filistinli kardeşlerimize de destek vereceğiz" diye konuştu. "Arap baharı"nın yaşandığını dile getiren Bahit, şunları söyledi: "Ülkemizde, reform meselesi erken dönemde başladı. Arap baharı terimleri kullanılmadan önce biz reformlarımıza başlamıştık. Uzun süre önce zorunlu olarak politik, ekonomik, sosyal yaşamlarımızın geliştirilmesini uygun gördük. Değişen dünyada ve küreselleşme hareketi içinde erken dönemde reformlarımıza başladık. Belli kurallar belirledik. Siyasi, ekonomik ve idari düzeyde reformlar gerçekleştirdiğimiz gibi yolsuzlukla mücadele reformu gerçekleştirdik." Maruf El Bahit, Başbakan Erdoğan'dan kısa bir süre içinde Ürdün'ü ziyaret etmesini beklediklerini, konukseverliğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ettiğini bildirdi. Türkiye'nin kendilerine yabancı olmadığını, Türkiye'ye her zaman takdirle baktıklarını vurgulayan Bahit, Başbakan Erdoğan'ın ve ekibinin çalışmalarını takip ettiklerini ifade etti.