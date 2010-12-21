-TÜRKİYE VE SURİYE'DEN TERÖR İTTİFAKI ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Terör hepimizin ortak belasıdır. Bu ortak bela ile hep birlikte tabii ki mücadele edeceğiz'' dedi. Başbakan Erdoğan ve Suriye Başbakanı Muhammed Naci Itri, Başbakanlık Merkez Bina'da düzenledikleri basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki öncü rolüne ve vizyonuna dikkati çeken Suriyeli bir gazetecinin Suriye hükümeti ile birlikte bu vizyonu hayata geçirme konusunda neler yapıldığını sorması üzerine şu yanıtı verdi: ''Her şeyden önce Suriye ile başlattığımız bu çalışmayla birlikte, dörtlü attığımız yine diğer adım; Türkiye, Suriye, Lübnan, Ürdün... Bunun önü tıkalı değil, buna yarın yine bölgede başka ülkeler, Irak, İran olabilir, bunların hepsinin katılması olabilir. Ama önce dörtlü stratejik konseyimizi güçlendireceğiz, bu zemini güçlü kurmamız lazım. Bunlar geliştikçe ve güçlendikçe buna yeni halkalar ilave edeceğiz. Bu konuda birbirimize karşı olan şu andaki güven çok önemli, bunu artırdıkça da inanıyorum ki bunun gelişmeleri süratle çok daha farklı ve çok daha bereketli olacak.'' -SURİYE-FİLİSTİN İLİŞKİLERİ- Bölgedeki sıcak gelişmeler bağlamında, Türkiye'nin, Filistin-Suriye meselesi konusunda neler yapabileceğinin sorulması üzerine Erdoğan, şöyle konuştu: ''Şunu çok açık net söylememiz lazım; şu ana kadar Filistin sorunuyla ilgili olarak Türkiye-Suriye olarak birçok adımlar attık, atıyoruz. Fakat Türkiye olarak durumdan vazife çıkarmak gibi bir arayışımız yok. Yani bu konuda Türkiye'ye Filistin sorunuyla ilgili olarak herhangi bir görev düştüğü anda, böyle bir talep Türkiye'ye geldiği anda biz Türkiye olarak devrede olduğumuzu sürekli olarak ifade ettik, sürekli söylüyoruz. Tabii bölgede Arap Ligi'nin bazı çalışmaları oluyor, bazı ülkelerin girişimleri var, Batı'nın, ABD'nin, AB üyesi ülkelerin var, quarterin çalışmaları var. Ama Türkiye'ye böyle bir görevin düşmesi halinde görevde olduğumuz söylüyoruz. Fakat bunun yanında da tabii ki dertliyiz, sıkıntımız var, bölgedeki bu gelişmeler bizi de rahatsız ettiği için zaman zaman özellikle Suriye olsun Körfez ülkeleri olsun onlarla da görüşmek suretiyle nasıl olur da burada bir barışın oluşmasına katkıda bulunuruz, bunun çalışmalarını yapıyoruz. Yani seyirci değiliz ama durumdan vazife çıkarmak da istemiyoruz.'' -TERÖRLE MÜCADELE- Erdoğan, bir başka gazetecinin, ''Suriye ile imzalanan terör ve terör örgütleriyle mücadelede iş birliğini öngören anlaşmanın içeriği hakkında bilgi verir misiniz? Suriyeli militanların eve dönüşü için bir adım atılmıştı daha önce. Bu çalışma ne aşamada?'' sorusuna ise şöyle karşılık verdi: ''Ben tabii özellikle Suriye ile terör noktasında dayanışmamızın gerçekten çok çok farklı olduğunu söylemekte ve Suriye yönetimine de özellikle gerek şahsım ve gerekse ilgili birimlerimiz adına teşekkür ediyorum. Çünkü bugüne kadar terörle mücadelede Suriye yönetimi elinden bütün gayreti, bütün desteği vermiş ve güvenlik birimleri, bizim güvenlik birimlerimizle gayet uyumlu bir şekilde çalışmıştır ve çalışmaya da devam etmektedir. Bugün yaptığımız bu anlaşmayla bunu daha da güçlendirerek, daha da perçinlemiş oluyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla bunun devamına inanıyorum. Zira terör hepimizin ortak belasıdır. Bu ortak bela ile hep birlikte tabii ki mücadele edeceğiz.''