Türkiye ve Suriye PKK'lıları değiş tokuş edecek!

T24 - Suriye uyruklu PKK'lıların tasfiyesi için kritik adım! İki ülke arasındaki hükümlülerin nakline ilişkin anlaşma TBMM'de kabul edildi.



Alınan bilgilere göre, Türkiye'de ceza alan örgüt üyesi Suriyeliler'in ülkelerine dönebileceği belirtildi. Akşam gazetesinde yayımlanan haber şöyle:







Suriye ile Türkiye arasında PKK'nın tasfiyesine yönelik 'eve dönüş' projesinin ilk adımı atıldı. İki ülke arasında Nisan 2009'da imzalanan, 'hükümlülerin nakline' ilişkin anlaşma, önceki gün Meclis Genel Kurulu'nda onaylanarak yasalaştı. Buna göre, Türkiye'de hükümlü bulunan Suriye uyruklu terör örgütü üyeleri, cezalarının kalan bölümünü kendi ülkelerinde çekebilecek. Suriye, bu kişilere özel veya genel afla ceza indirimi uygulayabilecek. Anlaşma, yürürlülük tarihinden önce hüküm giyenler için de geçerli olacak.





ŞAM ZİRVESİNDE ELE ALINMIŞTI



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ekim ayında gerçekleştirdiği günübirlik Şam ziyaretinde, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad konuyu gündeme getirmiş ve 'PKK'ya birlikte af çıkaralım' önerisinde bulunmuştu. Esad, Başbakan Erdoğan ile görüşmesinin ardından ise 'PKK içindeki Suriye uyruklu vatandaşların silah bırakması halinde affedebileceğinizi söylediniz? Bu konu gündeme geldi mi?' sorusuna şu yanıtı vermişti: 'Bu durum yeni bir şey değil. Yanlış yapan herkes için bir geri dönüş kapısı açmamız lazım. Affetme konusunda kapı her zaman açık kalmalıdır.

Bir sefere mahsus insanları affedip sonra kapıları kapatmamak gerek. İster Türkiye'de ister Suriye'de ister Irak'ta olsun.' Kritik görüşme Türk basınında 'PKK mutabakatı', 'Eve dönüş zirvesi' olarak nitelendirilmişti.

İnfazın devamı, iç hukuka tabi

Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakline Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun ana hatları şöyle:

- Tarafların birinde mahkum edilen bir kişi hakkında verilen mahkumiyetin yerine getirilmesi için diğer ülkeye nakledilebilecek.

- Nakil her iki ülke tarafından da istenebilecek.

- Hüküm kesinleşmiş ise hükümlünün en az bir yıllık mahkumiyeti varsa mahkumiyetin verilmesine esas olan fiiller ve ihmaller diğer devlet hukukuna göre suçsa iki ülke anlaşmışsa, nakil gerçekleşecek.

- İnfazın devamı diğer devletin iç hukukuna tabi olacak.

- İki devlet kendi kanunu ve diğer mevzuatına uygun olarak genel ve özel af çıkartabilecek veya hükmedilen cezayı indirebilecek.

- Anlaşma yürürlüğünden önce veya sonra verilmiş tüm hükümleri kapsayacak.

