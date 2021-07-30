"Türkiye ve Rusya arasında İslami ticaretin gelişmesi için hiçbir engel yok"

Kazan’da yapılan 12. "Rusya – İslam Alemi: KazanSummit2021" Uluslararası Ekonomi Zirvesi kapsamında, "Russia Halal Expo" fuarı düzenlendi. Günümüzde 30’dan fazla ülkede temsil edilen Uluslararası İslam Ticareti Birliği (MAİB) bu fuarda aktif bir şekilde yer alıyor. MAİB, Türkiye’de de büyük temsilciliğe sahip.

MAİB Başkanı Marat Kabayev, Sputnik’e açıklamasında, Rusya ve Türkiye İslami işletmeler arasındaki işbirliğinin gelişimi hakkında bilgi verdi.

Kabayev, “Öncelikle, Türk halkının bizim için kardeş halk olduğunu kaydetmek isterim. Türk ortaklarımızla aralıksız etkileşim halindeyiz. Sadece bu forum dahilinde değil, dışında da işbirliği yapıyoruz. Bugün forumda çok sayıda Türk şirketi bulunuyor. Bugün Rusya ve Türkiye’deki İslami işletmeler arasındaki ticaretin gelişimi için hiçbir engel yok. Türk kardeşlerimizle daha da büyük işbirliğine hazırız” ifadesini kullandı.

İki ülke şirketleri arasında üçüncü ülkelerdeki işbirliğine dikkat çeken Kabayev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün birliğimizin üyeleri arasında çok sayıda ortak proje var, üstelik sadece iki ülkenin topraklarında değil. Örneğin şu anda Rusya ve Türkiye şirketleri birlikte Taşkent’te teknopark yapımıyla ilgili büyük projeyi hayata geçiriyor. Ayrıca konut, ticari ve eğlence merkezleri ve birçok farklı ölçekte bir dizi tesisin yapımı var. Bu, ortak fırsatlarımızın sadece başlangıcı”