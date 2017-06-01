Türkiye ve ortakları arasında zirve bulmacası

Türkiye'nin Alman parlamenterlerin İncirlik üssünü ziyaret etmelerine izin vermemesi Türkiye - Almanya ilişkilerindeki gerginliği zirveye taşımış durumda. Alman Die Welt gazetesinde de dün yer alan bir haber ise gerginliğin NATO ortaklıklarına da yansıdığını gösterdi.

Gazete, Almanya'nın, aralarında Fransa'nın da bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinin de desteğiyle 2018 yılındaki NATO zirvesinin Türkiye'de yapılmasını engellediğini yazdı. Haberle ilgili DW'nin sorusunu yanıtlayan NATO Sözcü Vekili Piers Cazalet ise "Türkiye geçen haftaki NATO zirvesi sırasında bir sonraki zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu. Ancak davet sadece önümüzdeki yılı ilgilendirmiyordu” dedi.

Türkiye'nin davetinin geri çevrilip çevrilmediği konusunda kesin bir yanıt vermeyen Cazalet, "Zirvenin Brüksel'deki yeni NATO merkezinde yapılması da düşünülebilir. Ama bunlardan biri diğerinin olmayacağı anlamına gelmez” şeklinde konuştu

"Daha kötüsü olabilir"

Türkiye'nin NATO ortakları ile yaşadığı sıkıntıyı DW'ye değerlendiren Alman Şark Enstitüsü'nün Türkiye uzmanı Ludwig Schulz, "Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler bundan da kötü olabilir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Kesinlikle daha kötü olabilir. Ama doğrusu insan sonunun nereye varabileceğini düşünmek bile istemiyor. Anlaşmazlık konularının listesi uzun. Siyasi düzlemdeki olumsuz söylemler uzun zamandır yüksek sesle dile getiriliyor.”

Güvenlik ve savunma uzmanı Anja Opitz de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra insan hakları ihlalleri ve basın özgürlüğünün kısıtlanmasına ilişkin Türkiye hakkında çıkan olumsuz haberlerden NATO-Türkiye ilişkilerinin de bundan etkilendiğini söyledi.

Tutzing Siyasi Eğitim Akademisi Öğretim Üyesi Opitz sözlerini şöyle sürdürdü: "NATO sadece askeri ittifak değil, aynı zamanda bir değerler topluluğudur da. Türkiye son aylarda değerler topluluğundan dev adımlarla uzaklaştı. Bu bakımdan, ortak değerler adına kesin bir mesaj verilmesi doğru olur.”

İncirlik krizi

Türkiye'nin İncirlik'e ziyaret hakkını siyasi koz olarak kullanmaya çalıştığı değerlendirmesini yapan Türkiye uzmanı Ludwig Schulz, "Ankara açısından meselenin, geçen yılki darbe teşebbüsünün ardından Almanya'ya sığınan silahlı kuvvetler mensupları olduğunu ve Türkiye'nin ‘iltica talebinde bulunanlar hakkında bize söz hakkı tanıyın, biz de İncirlik'i ziyaret etmenize izin verelim' demek istediğini" söyledi.

Türkiye uzmanı Schulz, Almanya hükümetinin böyle bir mutabakata kesinlikle yanaşmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Almanya ise İncirlik'e alternatif arayışında. Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, mayıs ayı ortasında NATO ortağı Ürdün'e yaptığı ziyaretin ardından İncirlik'teki Alman birliğinin Ürdün'e nakledilmesinin mümkün olduğunu söylemişti.

Daniel Heinrich

© Deutsche Welle Türkçe