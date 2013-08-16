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Türkiye-Mısır 'Dostluk Denizi' tatbikatı iptal edildi

Türkiye ile Mısır arasında Ekim ayında yapılması planlanan 'Dostluk Denizi' ortak donanma tatbikatı iptal edildi

16 Ağustos 2013 21:42


Türkiye ile Mısır arasında Ekim ayında yapılması planlanan "Dostluk Denizi" ortak donanma tatbikatı iptal edildi.

Takvime göre 21-28 Ekim tarihleri arasında yapılması öngörülen tatbikatın iptal edildiği bilgisi, kamuoyuna ilk olarak Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu.

AFP'nin haberine göre, Kahire bu karara gerekçe olarak Türkiye'nin Mısır'ın iç işlerine müdahale etmesini gösterdi.

hurriyet.com.tr'de yayımlanan habere göre, Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Mısır'ın iç işlerine açık bir müdahaleyi ifade eden kabul edilemez açıklama ve eylemleri ile Mısır halkının iradesine karşı duruşunu protesto etmek" için iptal kararının alındığı belirtildi.

 

Türkiye: Biz iptal ettik

 

Mısır'ın açıklamasından kısa süre sonra ise Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Levent Gümrükçü, Twitter hesabından tatbikatı iptal edenin Türkiye olduğunu açıkladı. Gümrükçü, "Bugün Mısır tarafına hem NATO bünyesindeki tatbikata davetin, hem de ikili düzeydeki tatbikatın iptali kararı iletilmişti" dedi.

Türkiye ile Mısır arasındaki "Dostluk Denizi" tatbikatı, 2009'dan bu yana her sonbahar doğu Akdeniz'de gerçekleştiriliyordu.

Mısır'da Çarşamba günü yüzlerce dareb karşıtının öldüğü kanlı müdahalenin ardından her iki ülke de büyükelçilerini istişarelerde bulunmak üzere geri çağırmıştı.

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