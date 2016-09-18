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Dünya

Türkiye ve Mısır dışişleri bakanları aynı karede

Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi zirvesine katılmak için Venezüella'ya gitmişti

18 Eylül 2016 20:30

Bağlantısızlar Hareketi zirvesine katılmak için Venezüella'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri ile görüştü.

Sputnik’in haberine göre, Venezüella'daki Bağlantısızlar Hareketi zirvesi, tarihi bir görüşmeye sahne oldu. Zirveye katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şükri ayaküstü bir görüşme gerçekleştirdi.

O konuşma sırasında çekilen bir fotoğraf, Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeid tarafından Twiter'dan paylaşıldı.

 

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