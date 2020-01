Türkiye ve Lübnan "Kardeşim Beyrut" sergisinde buluşuyor

İstanbul ve Beyrut gibi 'Doğu kültürünün iki önemli kenti' “Kardeşim Beyrut” sergisinde buluşacak. 1 Nisan’da Konsolos H.E Çağatay Erciyes himayesinde gerçekleştirilecek ve Beyrut'ta Art on 56th Gallery tarafından düzenlenen sergide, Pınar du Pre, Barış Sarıbaş ve Yiğit Yazıcı’nın tuvalleri izleyiciye "internet devri ile yaşayan kültürün farkı"na dair sorular sorduracak.

"Kardeşim Beyrut" isimli serginin basın bülteni şöyle:

Pınar du Pre, Barış Sarıbaş ve Yiğit Yazıcı’nın bahar başlangıcında Beyrut'ta yapacakları Sergi 1 Nisan 2016 Art on 56th Gallery de başlıyor.

Konsolos H.E Çağatay Erciyes himayesinde gerçekleştirilecek ve Beyrut'ta Art on 56th Gallery tarafından düzenlenen, Pınar du Pre, Barış Sarıbaş ve Yiğit Yazıcı’nın "Kardeşim Beyrut" sergisinin açılışı sanatçıların da katılımıyla gerçekleşecek.

23 Nisan 2016 tarihine kadar devam edecek olan sergide, kendine has stilleriyle bu üç Türk sanatçı birlikte izleyici ile buluşacak.

"Kardeşim Beyrut" sergisi sanatçıların işlerindeki modernliğe ek olarak, tuvallerinden yansıyan imgelerle İstanbul ve Beyrut gibi iki eşsiz Doğu kültürünün birbiriyle bağlantılı ruhunu ortaya çıkartıyor.

Serginin ana mesajı internet devri ve yaşayan kültürün farkı üzerine kurulu. Şu an içinde bulunduğumuz dünya internet iletişimi sayesinde en hızlı devrini yaşarken, sanal olarak insanlar birbirleriyle ne kadar iletişimde olsalar da, her gün birbirlerinden daha da uzaklaşıyorlar, yabancılaşıyorlar. Oysa Orta Doğu'da öyle bir kültür yaşıyor ki, kendi insanlarını birbirine her daim kenetlemeyi başarıyor. Bireyleri birleştiren sessiz, görünmez bir ağ var. Özellikle Beyrut ve İstanbul’da birbirimize değerlerimiz, fikirlerimiz ve ruhlarımızla bağlıyız.

Pınar du Pre Türk ve Avusturyalı bir sanatçı. 1972'de doğan Pınar, Bir süre Kunslerhaus ve Wiener Werkstaette akımlarından etkilenmiş. "Medya Füzyon" olarak tanımladığı şimdiki stilinde gerçekleştirdiği eserlerle Beyrut’ta ilk defa izleyicilerin karşısında..

Barış Sarıbaş İzmir’de 1979’da doğan ve Dünyayı değiştirmek istiyorum diyen resimlerim bunun bir çabası olarak görülebilir diye ekleyen bir sanatçı. Eserlerinde Semboller ve kendince doğa tasvirleri insan hayatı ve kültürü ile ilgili imgeler var.

Yiğit Yazıcı 1969 Bursa Doğumlu. Sanatın iyileştirme gücüne inanan, kendi hayat amacını, düşüncelerini hayallerini insanlarla resim yoluyla paylaşmak olarak tanımlayan ve mutluğun bir seçim olduğunu düşünen bir sanatçı.

Her Biri Kendince çağlarının başarılı tutkulu sanatçıları olan bu 3 sanatının sergisi 1 – 23 Nisan 2016 Tarihleri arasında Art on 56th Gallery de izlenebilir...

Art on 56th Gallery

Özel ön gösterim: 1 Nisan Cuma, 2016 - 18:00-19:00 / Sanatçıların katılımıyla

Açılış : 1 nisan Cuma, 2016 -19:00 – 21:00

Adres : 56th Youssef Hayeck, Gemmayzeh, Beirut, Lebanon

Tel:+9611570331 - +96170570333 info@arton56th.com www.arton56th.com

İstanbul Kontak: +90 5323226374 - Yiğit Yazıcı - yigityazici@me.com