Türkiye ve İsrail S-300 provası yapacak

Rus basınına göre Türkiye ve İsrail, Rum kesimi ile İran’ın elinde bulunan S-300 füze savunma sistemlerine karşı tatbikat yapacak.



Dünyanın en gelişmiş füze savunma sistemlerinden biri olan S-300 füzeleri bundan yaklaşık 10 yıl önce Türkiye-Kıbrıs Rum Kesimi-Yunanistan üçgeninde krize neden olmuştu. Rum Kesimi’ne konuşlandırılması planlanan S-300’ler Türkiye, NATO ve Amerika’nın baskısıyla Girit’e konuşlandırıldı. Benzer bir kriz şimdi de İran-ABD-Rusya-İsrail dörtgeninde yaşanıyor. İran, olası bir İsrail-ABD hava operasyona karşı hava savunmasını güçlendirmek için Rusya’dan bu sistemleri satın almak istiyor.



İsrail ve ABD ise İran’ın bu sistemlere sahip olması konusunda endişeli. Rusya defalarca İran’la yapılmış bir anlaşmaları olmadığını açıklasa da perde arkasında pazarlıkların yürütüldüğü biliniyor.



100 milyon dolar



İşte Türkiye’yi Girit’te, İsrail’i de İran’da bulunması rahatsız eden bu hava savunma sistemleri konusunda geçtiğimiz günlerde Zaman gazetesinde ilginç bir haber yer aldı. Türk savunma kaynaklarına dayanılarak verilen haberde Türkiye’nin Belarus ve Ukrayna’dan 3 farklı çeşit S-300 füze sistemi satın alacağı ve bunları Konya’ya yerleştireceği belirtildi. Amaç ise Türk savaş uçaklarını bu sistemlerin üzerinde uçurup, zaafları ve üstün yönleri konusunda deneyim sahibi olmak olarak açıklandı. 100 milyon dolara mal olan SA-12 (300v version) SA-10(S-300) ve ayrıca SA-15 kısa ve orta menzilli füzelerin alımına ilişkin karar 22 Temmuz’da Savunma Müsteşarlığı’nın İdari Komitesi toplantısında verildi.



Üssü İsrail donatmıştı



Haberi okuyucularına duyuran Rus basını dün bu anlaşmayla ilgili bir başka iddiayı ortaya attı. Kremlin’e yakınlığıyla bilinen News.ru sitesinin iddiasına göre Konya’da S-300’ler üzerinde yapılacak olan tatbikatlara Türk Hava Kuvvetleri’nin yanısıra İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları da katılacak. İsrail’in talebine Ankara’dan “evet” yanıtı geldi. Böylece iki ülke füze sistemini birlikte test etmiş olacak. Konya üssü geçmişte İsrail, Pakistan, Ürdün gibi ülkelerin jetleri ile Türk jetlerinin ortaklaşa yaptığı Anadolu Kartalı tatbikatına ev sahipliği yapmıştı. 2001’de açılan eğitim tesisi İsrailli firma LML tarafından hava muharebe tatbikat teknolojileriyle donatıldı. İsrail daha önce de S-300’leri yaz aylarında Girit üzerinde yaptığı tatbikatta denemişti.



Radarları tehlikeli



SSCB döneminde 70’li yıllarda Patriot füzelerine karşı geliştirilen S-300 füzeleri askeri literatürde uzun menzilli olarak yer alıyor. Ancak asıl önemlisi füzeler değil, onlara ait olan radar sistemi. S-300’lerin radarları menzili içinde tüm uçakları yakalayabiliyor. Tehdit algılandığında onlarca füze beş dakikada ateşlenebiliyor. Bulunduğu yerden 200 km yarı çaptaki bir alan içinde uçan kuşu dahi tespit eden S-300’ler ayrıca bir filodaki tüm uçakları aynı anda hedef de seçebiliyor.



Teknik özellikleri



Üretici Firma: Almaz t Üretici Ülke: Rusya t Tipi: Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi t Güdüm Sistemi: Yarı Aktif Rad.ar Güdümlü t Fırlatma: 4X12 dikey lançer t Savaş Başlığı: 143 kg’lık parça tesirli HE



Azami Etkili Menzili: 150 km t Azami Etkili İrtifası: 30,000 m t Sürati: 4.5 mach



Boyutları: 7.1 m uzunluk, 515 mm çap t Ağırlık: 1,500 kg

