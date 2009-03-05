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Dünya

Türkiye ve İslam karşıtı Wilders zirveye çıktı!

Hollandalı aşırı sağcı milletvekili Geert Wilders’ın partisi, ilk kez ülkede en çok destek verilen parti oldu

05 Mart 2009 02:00

Hollandalı aşırı sağcı milletvekili Geert Wilders’ın partisi, ilk kez ülkede en çok destek verilen parti oldu

İslam karşıtı görüşleriyle tanınan, Avrupa’daki “İslam tehlikesi”ne dikkat çekmek için çektiği Fitne adlı filmiyle tüm dünyada büyük yankı yaratan Hollandalı aşırı sağcı milletvekili Geert Wilders’in partisi, ilk kez ülkede en çok destek verilen parti oldu.

Son yapılan anketlere göre, bugün seçim olsa, Wilders’ın ırkçı Özgürlük Partisi, oyların yüzde 18’ini alıyor. Bu da 150 sandalyeli Hollanda Meclisi’nde 27 sandalye kazanmak anlamına geliyor. Zaten çok bölünmüş olan Hollanda siyasetinde, bu oran Wilders’i hem seçimin galibi, hem de bir koalisyonda başbakan yapıyor.

Hollanda’da da büyük ilgi çeken anket, Maurice de Hond şirketi tarafından yapıldı. Bu oranlara göre, Wilders, şu anda koalisyonun büyük ortağı ve geçen seçimlerin galibi Hristiyan Demokratlar’ın da önünde oluyor.

Wilders konu ile ilgili olarak “Çok mutlu oldum. Gerçi bunlar sadece anket sonuçları ama, bize
verilen desteğin katlanarak arttığını görmek bizi mutlu ediyor” dedi. Hollanda’da yüksek mahkeme, Geert Wilders’in İslam’ı aşağılayan sözleri nedeniyle yargı önüne çıkarılmasına karar vermişti.

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