Türkiye ve İran, ticaretin ulusal para birimiyle yapılmasında uzlaştı

Türkiye ve İran'ın merkez bankalarının, iki ülke arasındaki ticaretin ulusal para birimleriyle yapılması konusunda mutabakata vardığı açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama Başbakan Binali Yıldırım ve İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri tarafından yapıldı. Çankaya Köşkü'ndeki ortak basın toplantısında konuşan Cihangiri, "İran ve Türkiye arasındaki ticari işlemler iki ülkenin ulusal para birimleri ile yapılacak. Bu konuda anlaştık" dedi.

Başbakan Yıldırım, "Türkiye ve İran arasında ulusal para ile ticaret yapılmasında, iki ülke merkez bankaları mutabakata vardı. Önümüzdeki günlerde uygulamayla ilgili diğer bankalar da bilgilendirilecek" diye konuştu.

Yıldırım ile yaptıkları görüşmede, Türkiye'nin İran'dan aldığı petrol ve doğalgaz miktarının artırılması konusunun da gündeme geldiğini söyleyen Cihangiri, "Türkiye'ye ham petrol ve doğalgaz ihracatımız var. Her ikisini de artırabiliriz. (Bu konu) bir sonraki müzakerelerde ciddi şekilde ele alınacak ve hayata geçmesini umuyoruz” ifadelerini kullandı.