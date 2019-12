-TÜRKİYE VE FRANSA'DAN BİRLİKTE ÇALIŞMA KARARI ANKARA (A.A) - 25.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy tarafından, G-20 konusunda yapılan ortak açıklamada, Fransa ve Türkiye'nin, küresel seviyede büyük ve kalıcı dengesizliklerin azaltılması, daha güçlü ve daha istikrarlı büyümenin sağlanması amacıyla birlikte çalışmayı taahhüt ettikleri belirtilerek, iki ülkenin, bu çerçevede, G-20 içinde ekonomik ve finansal politikaların eş güdümü ve karşılıklı değerlendirilmesi için gösterdikleri gayretleri sürdürmeyi bir kez daha teyit ettikleri bildirildi. Erdoğan ve Sarkozy'nin ortak açıklaması, Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesinde yayımlandı. Fransa ve Türkiye'nin güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyümeyi sağlamak ve istihdamı arttırmak amacıyla G-20 çerçevesinde birlikte çalışmaya kararlı oldukları belirtilen açıklamada, Türkiye'nin, Fransa'nın G-20 Dönem Başkanlığına ait programın ana hatlarına ve 3-4 Kasım tarihlerinde yapılacak Cannes Zirvesi iLe ilgili olarak sürdürülen hazırlık çalışmalarına tam destek vermekte olduğu ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Fransa ve Türkiye, sistemin güçlendirilmesi, dalgalanmaların ve istikrarsızlığın azaltılması amacıyla uluslararası para sistemi reformunun önemini vurgulamışlardır. İki ülke, bu çerçevede, uluslararası para sistemindeki dalgalanmalara çözüm bulunması amacıyla finansal güvenlik ağlarının geliştirilmesini desteklediklerini kaydetmişlerdir. Fransa ve Türkiye her türlü korumacılığı reddettiklerini yinelemişlerdir. Emtia fiyatlarının artışı karşısında, Fransa ve Türkiye, enerji piyasası ve tarımsal ürün piyasasının daha iyi gözetlenmesi ve düzenlenmesi konusunun G-20 bünyesinde ele alınmasından memnuniyet duymaktadırlar. İki ülke, G-20'nin özellikle emtia ürünlerine ilişkin finansal piyasaların düzenlenmesinde, fiziki piyasaların şeffaflığının artırılmasında ve gıda güvenliğinin güçlendirilmesinde kayda değer bir ilerleme sağlanmasına ilişkin beklentilerini ifade etmişlerdir.'' Fransa ve Türkiye'nin, G-20'nin ticarete ilişkin yaklaşımına desteklerini yineledikleri ve Doha Müzakerelerinin bir an önce kapsamlı, dengeli ve başarılı bir şekilde tamamlanmasının önemini vurguladıkları belirtilen açıklamada, ''Fransa ve Türkiye, G-20 Seul Zirvesi'nde, 'Kalkınma Çok Yıllı Eylem Planı'nın kabul edilmesini memnuniyetle not etmişler, bunun kalkınma alanında önemli bir adım teşkil ettiğini kaydetmişlerdir. Fransa ve Türkiye, kalkınma için gıda güvenliği ve alt yapının önemine dikkat çekmişler, bu alanda G-20'nin getireceği ilave değeri vurgulamışlardır. Fransa ve Türkiye kalkınma ile iklim değişikliğiyle mücadelenin finansmanı hususunda, özellikle bu sorunları geleneksel resmi kalkınma yardımlarını tamamlayıcı şekilde ele almak için gerekli olan yenilikçi finansman yöntemlerine ilişkin olarak bilgi paylaşımını arttıracaklarını açıklamışlardır'' denildi.