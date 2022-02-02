Türkiye ve Ermenistan arasında uçuşlar bugün başlıyor

Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında iki ülke arasındaki ticari uçuşlar bugün başlıyor. Bugün İstanbul’dan Erivan’a ilk tarifeli sefer gerçekleşecek.

Türkiye ve Ermenistan arasındaki ticari uçuşları Türkiye’den Pegasus Havayolları, Ermenistan’dan da Fly One Armenia şirketleri yapacak. Pegasus Havayolları, İstanbul ve Ermenistan arasında ilk aşamada haftada üç sefer yapılacağını duyurdu.

İki ülke arasında normalleşme adımları görüşülüyor

Bugün İstanbul’dan Erivan’a gidecek olan Pegasus Havayolları’na ait uçak, yarın da Erivan’dan İstanbul’a seferini gerçekleştirecek. Söz konusu sefer bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan saat 23.35’te yapılacak.

Ermenistan’ın Fly One Armenia şirketi de benzer şekilde Türkiye ve Ermenistan arasında haftada üç sefer gerçekleştirecek.

Türkiye’nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Temsilcisi Ruben Rubinyan, 14 Ocak tarihinde Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelmiş ve normalleşme adımlarını konuşmuşlardı.

Bu çerçevede iki ülke arasındaki uçuşların 2 Şubat'ta başlamasına karar verilmişti. Normalleşme adımları çerçevesinde Ermenistan, Türk mallarına uygulanan ambargoyu da kaldırdı. Öte yandan Ermenistan’ın 11-13 Mart tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek Diplomatik Forum’a da katılacağı açıklandı.