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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ (2)

(Küresel verilerle güncellendi)   TÜRKİYE -------------------------------------------------------------------------------------------- 11/10       10:00    Cari denge 15/10       10:00    İşsizlik 15/10       11:00    Bütçe dengesi 16/10       10:00

15 Ekim 2018 14:58

(Küresel verilerle güncellendi)
 

TÜRKİYE

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11/10       10:00    Cari denge

15/10       10:00    İşsizlik

15/10       11:00    Bütçe dengesi

16/10       10:00    Sanayi üretimi

18/10       14:30    TCMB beklenti anketi

22/10       17:30    Merkezi yönetim borç stoku

23/10       10:00    Tüketici güven endeksi

25/10       14:00    TCMB bir haftalık repo faizi

25/10       14:30    Kapasite kullanım oranı

25/10       14:30    Reel kesim güven endeksi

31/10       10:00    Ekonomik güven endeksi

31/10       10:00    Turizm gelirleri

31/10       11:00    Giriş çıkış yapanlar

31/10       11:00    Dış ticaret dengesi, nihai

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DÜNYA                            

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15 EKİM PAZARTESİ                     TSİ

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JAPONYA                                    07:30 Kapasite Kullanımı MoM 

JAPONYA                                    07:30 Sanayi Üretimi MoM 

JAPONYA                                    07:30 Sanayi Üretimi YoY 

ABD                                            15:30 Perakende Satışlar MoM 

ABD                                            15:30 Empire İmalat Endeksi 

ABD                                            17:00 İş Stokları

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16 EKİM SALI                                 TSİ

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ÇİN                                              04:30 ÜFE YoY 

ÇİN                                              04:30 TÜFE YoY 

İNGİLTERE                                 11:30 Ortalama Haftalık Kazançlar 

İNGİLTERE                                 11:30 ILO İşsizlik Oranı 

İNGİLTERE                                 11:30 İşgücü Değişimi 

EURO BÖLGESİ                        12:00 Ticaret Dengesi 

ALMANYA                                    12:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum) 

ALMANYA                                    12:00 ZEW Anketi (Beklenti) 

EURO BÖLGESİ                        12:00 ZEW Anketi (Beklenti) 

ABD                                            16:15 Sanayi Üretimi MoM 

ABD                                            16:15 Kapasite Kullanımı 

ABD                                            16:15 İmalat Üretimi

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17 EKİM ÇARŞAMBA                      TSİ

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İNGİLTERE                                  11:30 TÜFE MoM 

İNGİLTERE                                  11:30 TÜFE YoY 

İNGİLTERE                                  11:30 Çekirdek TÜFE YoY 

İNGİLTERE                                  11:30 ÜFE MoM 

İNGİLTERE                                  11:30 ÜFE YoY 

İNGİLTERE                                  11:30 Çekirdek ÜFE MoM 

İNGİLTERE                                  11:30 Çekirdek ÜFE YoY 

EURO BÖLGESİ                         12:00 Çekirdek TÜFE YoY 

EURO BÖLGESİ                         12:00 TÜFE YoY 

EURO BÖLGESİ                         12:00 TÜFE MoM 

ABD                                             14:00 MBA Mortgage Başvuruları 

ABD                                             15:30 Konut Başlangıçları 

ABD                                             15:30 Konut Başlangıçları MoM 

ABD                                             15:30 İnşaat İzinleri 

ABD                                             15:30 İnşaat İzinleri MoM 

ABD                                             17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları 

ABD                                             17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları 

ABD                                             17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları 

ABD                                             17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları 

ABD                                             17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı 

ABD                                             17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep 

ABD                                             17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep 

ABD                                             17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep 

ABD                                             21:00 FOMC Toplantı Tutanakları 

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18 EKİM PERŞEMBE                   TSİ

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JAPONYA                                     02:50 Ticaret Dengesi 

JAPONYA                                     02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 

JAPONYA                                     02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 

JAPONYA                                     02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 

JAPONYA                                     02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 

JAPONYA                                     02:50 İhracat YoY 

JAPONYA                                     02:50 İthalat YoY 

İNGİLTERE                                  11:30 Perakende Satışlar MoM 

İNGİLTERE                                  11:30 Perakende Satışlar YoY 

ABD                                             15:30 Philadelphia Fed Endeksi 

ABD                                             15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 

ABD                                             15:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları 

ABD                                             17:00 Öncü Göstergeler 

ABD                                             17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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19 EKİM CUMA                      TSİ

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JAPONYA                                     02:30 TÜFE YoY 

JAPONYA                                     02:30 Çekirdek TÜFE YoY 

ÇİN                                               05:00 GDP YoY 

ÇİN                                               05:00 GDP QoQ 

ÇİN                                               05:00 Perakende Satışlar YoY 

ÇİN                                               05:00 Sanayi Üretimi YoY 

ABD                                             17:00 Devam Eden Konut Satışları 

ABD                                             17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM

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