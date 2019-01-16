TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

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TÜRKİYE
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16/01 14:00 TCMB politika faizi
22/01 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
23/01 10:00 Tüketici güven endeksi
25/01 14:30 Kapasite kullanım oranı
25/01 14:30 Reel kesim güven endeksi
31/01 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/01 10:00 Turizm gelirleri
31/01 10:00 Giriş çıkış yapanlar
31/01 10:00 Dış ticaret açığı, nihai
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DÜNYA TSİ
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16 OCAK ÇARŞAMBA
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JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM
JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY
JAPONYA 02:50 ÜFE YoY
JAPONYA 02:50 ÜFE MoM
ALMANYA 10:00 TÜFE MoM
ALMANYA 10:00 TÜFE YoY
İNGİLTERE 12:30 TÜFE MoM
İNGİLTERE 12:30 TÜFE YoY
İNGİLTERE 12:30 Çekirdek TÜFE YoY
İNGİLTERE 12:30 ÜFE MoM
İNGİLTERE 12:30 ÜFE YoY
İNGİLTERE 12:30 Çekirdek ÜFE MoM
İNGİLTERE 12:30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD 15:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 16:30 Perakende Satışlar MoM
ABD 18:00 İş Stokları
ABD 18:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 18:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 18:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 18:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 18:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 18:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 18:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 18:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 22:00 FED Bej Kitap
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17 OCAK PERŞEMBE
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EURO BÖLGESİ 13:00 TÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 13:00 TÜFE YoY
ABD 16:30 Konut Başlangıçları MoM
ABD 16:30 İnşaat İzinleri MoM
ABD 16:30 İnşaat İzinleri
ABD 16:30 Konut Başlangıçları
ABD 16:30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16:30 Devam Eden Başvurular
ABD 18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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18 OCAK CUMA
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JAPONYA 02:30 TÜFE YoY
JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 07:30 Kapasite Kullanımı MoM
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE 12:30 Perakende Satışlar MoM
İNGİLTERE 12:30 Perakende Satışlar YoY
ABD 17:15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 17:15 İmalat Üretimi
ABD 17:15 Kapasite Kullanımı
ABD 18:00 Michigan Üniversitesi Endeksi