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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

---------------------------------------------------------------------- TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------- 11/01         10:00    Cari denge   11/01         14:30    TCMB beklenti anketi 14/01         10:00 

11 Ocak 2019 12:01

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TÜRKİYE

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11/01         10:00    Cari denge  

11/01         14:30    TCMB beklenti anketi

14/01         10:00    Sanayi üretimi              

15/01         10:00    İşsizlik                    

15/01         11:00    Bütçe dengesi          

16/01         14:00    TCMB politika faizi    

22/01         17:30    Merkezi yönetim borç stoku

23/01         10:00    Tüketici güven endeksi  

25/01         14:30    Kapasite kullanım oranı 

25/01         14:30    Reel kesim güven endeksi

31/01         10:00    Ekonomik güven endeksi

31/01         10:00    Turizm gelirleri             

31/01         10:00    Giriş çıkış yapanlar       

31/01         10:00    Dış ticaret açığı, nihai

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DÜNYA                                TSİ

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11 OCAK CUMA

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JAPONYA                   02:30  Hanehalkı Harcamaları YoY

BİRLEŞİK KRALLIK   12:30   Ticaret Dengesi

BİRLEŞİK KRALLIK   12:30   Sanayi Üretimi MoM

BİRLEŞİK KRALLIK   12:30   Sanayi Üretimi YoY

BİRLEŞİK KRALLIK   12:30   İmalat Üretimi MoM

BİRLEŞİK KRALLIK   12:30   İmalat Üretimi YoY

BİRLEŞİK KRALLIK   12:30   GDP (MoM)

ABD                            16:30    TÜFE MoM

ABD                            16:30    Çekirdek TÜFE MoM

ABD                            16:30    TÜFE YoY

ABD                            16:30    Çekirdek TÜFE YoY


 

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