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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

---------------------------------------------------------------------- TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------- 11/01         10:00    Cari denge   11/01         14:30    TCMB beklenti anketi 14/01         10:00    Sa

10 Ocak 2019 12:06

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TÜRKİYE
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11/01         10:00    Cari denge  
11/01         14:30    TCMB beklenti anketi
14/01         10:00    Sanayi üretimi              
15/01         10:00    İşsizlik                    
15/01         11:00    Bütçe dengesi          
16/01         14:00    TCMB politika faizi    
22/01         17:30    Merkezi yönetim borç stoku
23/01         10:00    Tüketici güven endeksi  
25/01         14:30    Kapasite kullanım oranı 
25/01         14:30    Reel kesim güven endeksi
31/01         10:00    Ekonomik güven endeksi
31/01         10:00    Turizm gelirleri             
31/01         10:00    Giriş çıkış yapanlar       
31/01         10:00    Dış ticaret açığı, nihai
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DÜNYA                                TSİ
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10 OCAK PERŞEMBE
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JAPONYA                  02:50  Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                  02:50  Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                  02:50  Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                  02:50  Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ÇİN                            04:30  TÜFE YoY
ÇİN                            04:30  ÜFE YoY
JAPONYA                  08:00  Öncü Göstergeler
FRANSA                    10:45  Sanayi Üretimi MoM
FRANSA                    10:45  Sanayi Üretimi YoY
FRANSA                    10:45  İmalat Üretimi MoM
FRANSA                    10:45  İmalat Üretimi YoY
ABD                           16:30  Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                           16:30  Devam Eden Başvurular
ABD                           18:00  Toptan Satış Stokları MoM
ABD                           18:30  EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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11 OCAK CUMA
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JAPONYA                   02:30  Hanehalkı Harcamaları YoY
BİRLEŞİK KRALLIK   12:30   Ticaret Dengesi
BİRLEŞİK KRALLIK   12:30   Sanayi Üretimi MoM
BİRLEŞİK KRALLIK   12:30   Sanayi Üretimi YoY
BİRLEŞİK KRALLIK   12:30   İmalat Üretimi MoM
BİRLEŞİK KRALLIK   12:30   İmalat Üretimi YoY
BİRLEŞİK KRALLIK   12:30   GDP (MoM)
ABD                            16:30    TÜFE MoM
ABD                            16:30    Çekirdek TÜFE MoM
ABD                            16:30    TÜFE YoY
ABD                            16:30    Çekirdek TÜFE YoY

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