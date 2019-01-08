TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

----------------------------------------------------------------------
TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------------
07/01 17:30 Hazine nakit dengesi
11/01 10:00 Cari denge
11/01 14:30 TCMB beklenti anketi
14/01 10:00 Sanayi üretimi
15/01 10:00 İşsizlik
15/01 11:00 Bütçe dengesi
16/01 14:00 TCMB politika faizi
22/01 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
23/01 10:00 Tüketici güven endeksi
25/01 14:30 Kapasite kullanım oranı
25/01 14:30 Reel kesim güven endeksi
31/01 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/01 10:00 Turizm gelirleri
31/01 10:00 Giriş çıkış yapanlar
31/01 10:00 Dış ticaret açığı, nihai
----------------------------------------------------------------------
DÜNYA TSİ
----------------------------------------------------------------------
8 OCAK SALI
----------------------------------------------------------------------
JAPONYA 08:00 Tüketici Güven Endeksi
ALMANYA 10:00 Sanayi Üretimi MoM
ALMANYA 10:00 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 10:45 Ticaret Dengesi
EURO BÖLGESİ 13:00 Tüketici Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ 13:00 Ekonomik Güven Endeksi
ABD 16:30 Ticaret Dengesi
----------------------------------------------------------------------
9 OCAK ÇARŞAMBA
----------------------------------------------------------------------
ALMANYA 10:00 Ticaret Dengesi
ALMANYA 10:00 İhracat MoM
ALMANYA 10:00 İthalat MoM
FRANSA 10:45 Tüketici Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ 13:00 İşsizlik Oranı
ABD 15:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 18:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 18:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 18:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokları
ABD 18:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 18:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 18:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 22:00 FOMC Toplantı Tutanakları
----------------------------------------------------------------------
10 OCAK PERŞEMBE
----------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ÇİN 04:30 TÜFE YoY
ÇİN 04:30 ÜFE YoY
JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
FRANSA 10:45 Sanayi Üretimi MoM
FRANSA 10:45 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 10:45 İmalat Üretimi MoM
FRANSA 10:45 İmalat Üretimi YoY
ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16:30 Devam Eden Başvurular
ABD 18:00 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
----------------------------------------------------------------------
11 OCAK CUMA
----------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 Ticaret Dengesi
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 Sanayi Üretimi MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 Sanayi Üretimi YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 İmalat Üretimi MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 İmalat Üretimi YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 GDP (MoM)
ABD 16:30 TÜFE MoM
ABD 16:30 Çekirdek TÜFE MoM
ABD 16:30 TÜFE YoY
ABD 16:30 Çekirdek TÜFE YoY