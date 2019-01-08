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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

---------------------------------------------------------------------- TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------- 07/01         17:30    Hazine nakit dengesi 11/01         10:00    Cari denge     11/01         14:3

08 Ocak 2019 12:21

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TÜRKİYE

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07/01         17:30    Hazine nakit dengesi

11/01         10:00    Cari denge    

11/01         14:30    TCMB beklenti anketi

14/01         10:00    Sanayi üretimi                

15/01         10:00    İşsizlik                      

15/01         11:00    Bütçe dengesi            

16/01         14:00    TCMB politika faizi      

22/01         17:30    Merkezi yönetim borç stoku

23/01         10:00    Tüketici güven endeksi    

25/01         14:30    Kapasite kullanım oranı   

25/01         14:30    Reel kesim güven endeksi

31/01         10:00    Ekonomik güven endeksi 

31/01         10:00    Turizm gelirleri               

31/01         10:00    Giriş çıkış yapanlar         

31/01         10:00    Dış ticaret açığı, nihai

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DÜNYA     TSİ

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8 OCAK SALI

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JAPONYA                           08:00                     Tüketici Güven Endeksi

ALMANYA                          10:00                     Sanayi Üretimi MoM

ALMANYA                          10:00                     Sanayi Üretimi YoY

FRANSA                             10:45                     Ticaret Dengesi

EURO BÖLGESİ                13:00                     Tüketici Güven Endeksi

EURO BÖLGESİ                13:00                     Ekonomik Güven Endeksi

ABD                                    16:30                     Ticaret Dengesi

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9 OCAK ÇARŞAMBA

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ALMANYA                          10:00                     Ticaret Dengesi

ALMANYA                          10:00                     İhracat MoM

ALMANYA                          10:00                     İthalat MoM

FRANSA                             10:45                     Tüketici Güven Endeksi

EURO BÖLGESİ                13:00                     İşsizlik Oranı

ABD                                    15:00                     MBA Mortgage Başvuruları

ABD                                    18:30                     DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                                    18:30                     DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                                    18:30                     DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokları

ABD                                    18:30                     DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                                    18:30                     DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                                    18:30                     DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                                    22:00                     FOMC Toplantı Tutanakları

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10 OCAK PERŞEMBE

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JAPONYA                            02:50                     Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                            02:50                     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                            02:50                     Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                            02:50                     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ÇİN                                      04:30                     TÜFE YoY

ÇİN                                      04:30                     ÜFE YoY

JAPONYA                            08:00                     Öncü Göstergeler

FRANSA                              10:45                     Sanayi Üretimi MoM

FRANSA                              10:45                     Sanayi Üretimi YoY

FRANSA                              10:45                     İmalat Üretimi MoM

FRANSA                              10:45                     İmalat Üretimi YoY

ABD                                     16:30                     Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                                     16:30                     Devam Eden Başvurular

ABD                                     18:00                     Toptan Satış Stokları MoM

ABD                                     18:30                     EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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11 OCAK CUMA

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JAPONYA                          02:30                     Hanehalkı Harcamaları YoY

BİRLEŞİK KRALLIK          12:30                     Ticaret Dengesi

BİRLEŞİK KRALLIK          12:30                     Sanayi Üretimi MoM

BİRLEŞİK KRALLIK          12:30                     Sanayi Üretimi YoY

BİRLEŞİK KRALLIK          12:30                     İmalat Üretimi MoM

BİRLEŞİK KRALLIK          12:30                     İmalat Üretimi YoY

BİRLEŞİK KRALLIK          12:30                     GDP (MoM)

ABD                                   16:30                     TÜFE MoM

ABD                                   16:30                     Çekirdek TÜFE MoM

ABD                                   16:30                     TÜFE YoY

ABD                                   16:30                     Çekirdek TÜFE YoY

 


 

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TÜRKİYE 0701         1730    HazineOCAK SALI JAPONYA                           0800                     Tüketici Güven Endeksi
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