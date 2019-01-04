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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------- 04/01         11:00    Dış ticaret açığı 07/01         17:30    Hazine nakit dengesi 11/01         10:00    Cari denge      11/01         14:30    TCMB beklenti anketi 14

04 Ocak 2019 12:04

TÜRKİYE

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04/01         11:00    Dış ticaret açığı

07/01         17:30    Hazine nakit dengesi

11/01         10:00    Cari denge     

11/01         14:30    TCMB beklenti anketi

14/01         10:00    Sanayi üretimi                 

15/01         10:00    İşsizlik                       

15/01         11:00    Bütçe dengesi             

16/01         14:00    TCMB politika faizi       

22/01         17:30    Merkezi yönetim borç stoku

23/01         10:00    Tüketici güven endeksi     

25/01         14:30    Kapasite kullanım oranı    

25/01         14:30    Reel kesim güven endeksi

31/01         10:00    Ekonomik güven endeksi  

31/01         10:00    Turizm gelirleri                

31/01         10:00    Giriş çıkış yapanlar          

31/01         10:00    Dış ticaret açığı, nihai      

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DÜNYA     TSİ

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04/01        11:55    Almanya hizmetler PMI, nihai   

04/01        11:55    Almanya işsizlik                      

04/01        12:00    Euro bölgesi hizmetler PMI

04/01        16:30    ABD tarım dışı istihdam   

04/01        16:30    ABD işsizlik                    

04/01        16:30    ABD ortalama saatlik ücretler

07/01        10:00    Almanya sanayi siparişleri    

07/01        10:00    Almanya perakende satışlar  

07/01        13:00    Euro bölgesi perakende satışlar

07/01        18:00    ABD fabrika siparişleri           

07/01        18:00    ABD ISM hizmetler endeksi   


 

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ETİKETLER

TÜRKİYE 0401         1100    DışPMIPMI 0401        1630    ABDISM
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