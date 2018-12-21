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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/12       10:00    Tüketici güven endeksi 26/12       14:30    Kapasite kullanım oranı 26/12       14:30    Reel kesim güven endeksi 28/12       1

21 Aralık 2018 12:13

TÜRKİYE

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21/12       10:00    Tüketici güven endeksi
26/12       14:30    Kapasite kullanım oranı
26/12       14:30    Reel kesim güven endeksi
28/12       10:00    Ekonomik güven endeksi
31/12       10:00    Dış ticaret açığı (TÜİK)

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DÜNYA                           

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21 ARALIK CUMA                   TSİ

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JAPONYA                                02:30 TÜFE YoY
JAPONYA                                02:30 Çekirdek TÜFE YoY
ALMANYA                               10:00 GfK Tüketici Güveni
FRANSA                                 10:45 ÜFE MoM
FRANSA                                 10:45 ÜFE YoY
FRANSA                                 10:45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA                                 10:45 Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA                                 10:45 GDP QoQ
FRANSA                                 10:45 GDP YoY
BİRLEŞİK KRALLIK               12:30 GDP QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK               12:30 GDP YoY
BİRLEŞİK KRALLIK               12:30 Toplam İş Yatırımları QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK               12:30 Toplam İş Yatırımları YoY
ABD                                        16:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD                                        16:30 Personal Consumption
ABD                                        16:30 Çekirdek PCE QoQ
ABD                                        16:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
EURO BÖLGESİ                    18:00 Tüketici Güveni
ABD                                        18:00 Kişisel Gelirler
ABD                                        18:00 Kişisel Harcamalar
ABD                                        18:00 Reel Kişisel Harcamalar
ABD                                        18:00 Çekirdek PCE MoM
ABD                                        18:00 Çekirdek PCE YoY
ABD                                        18:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

 


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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TÜRKİYE 2112       1000    TüketiciTÜİK DÜNYA                            21 ARALIK CUMA                   TSİ
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