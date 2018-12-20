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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE 20/12       17:30    Merkezi yönetim borç stoku 21/12       10:00    Tüketici güven endeksi 26/12       14:30    Kapasite kullanım oranı 26/12       14:30    Reel kesim güven endeksi 28/12       10:00    Ekonomik güven endeksi 31/12       10

20 Aralık 2018 12:02

TÜRKİYE

20/12       17:30    Merkezi yönetim borç stoku

21/12       10:00    Tüketici güven endeksi

26/12       14:30    Kapasite kullanım oranı

26/12       14:30    Reel kesim güven endeksi

28/12       10:00    Ekonomik güven endeksi

31/12       10:00    Dış ticaret açığı (TÜİK)

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DÜNYA                           

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20 ARALIK PERŞEMBE           TSİ

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JAPONYA                                 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                                 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                                 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                                 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

BİRLEŞİK KRALLIK                12:30 Perakende Satışlar MoM

BİRLEŞİK KRALLIK                12:30 Perakende Satışlar YoY

BİRLEŞİK KRALLIK                15:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı

BİRLEŞİK KRALLIK                15:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi

ABD                                         16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                                         16:30 Devam Eden Başvurular

ABD                                         18:00 Öncü Göstergeler

ABD                                         18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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21 ARALIK CUMA                   TSİ

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JAPONYA                                 02:30 TÜFE YoY

JAPONYA                                 02:30 Çekirdek TÜFE YoY

ALMANYA                               10:00 GfK Tüketici Güveni

FRANSA                                  10:45 ÜFE MoM

FRANSA                                  10:45 ÜFE YoY

FRANSA                                  10:45 Tüketici Harcamaları MoM

FRANSA                                  10:45 Tüketici Harcamaları YoY

FRANSA                                  10:45 GDP QoQ

FRANSA                                  10:45 GDP YoY

BİRLEŞİK KRALLIK               12:30 GDP QoQ

BİRLEŞİK KRALLIK               12:30 GDP YoY

BİRLEŞİK KRALLIK               12:30 Toplam İş Yatırımları QoQ

BİRLEŞİK KRALLIK               12:30 Toplam İş Yatırımları YoY

ABD                                         16:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ

ABD                                         16:30 Personal Consumption

ABD                                         16:30 Çekirdek PCE QoQ

ABD                                         16:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

EURO BÖLGESİ                      18:00 Tüketici Güveni

ABD                                         18:00 Kişisel Gelirler

ABD                                         18:00 Kişisel Harcamalar

ABD                                         18:00 Reel Kişisel Harcamalar

ABD                                         18:00 Çekirdek PCE MoM

ABD                                         18:00 Çekirdek PCE YoY

ABD                                         18:00 Michigan Üniversitesi Endeksi


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TÜRKİYE 2012       1730    MerkeziTÜİK DÜNYA                            20 ARALIK PERŞEMBE           TSİ JAPONYA                                 0250
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