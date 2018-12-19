TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

20/12 17:30 Merkezi yönetim borç stoku

21/12 10:00 Tüketici güven endeksi

26/12 14:30 Kapasite kullanım oranı

26/12 14:30 Reel kesim güven endeksi

28/12 10:00 Ekonomik güven endeksi

31/12 10:00 Dış ticaret açığı (TÜİK)

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DÜNYA

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19 ARALIK ÇARŞAMBA TSİ

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JAPONYA 02:50 Ticaret Dengesi

JAPONYA 02:50 İhracat YoY

JAPONYA 02:50 İthalat YoY

ALMANYA 10:00 ÜFE MoM

ALMANYA 10:00 ÜFE YoY

BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 TÜFE MoM

BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 TÜFE YoY

BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 Çekirdek TÜFE YoY

BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 ÜFE MoM

BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 ÜFE YoY

BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 Çekirdek ÜFE MoM

BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 Çekirdek ÜFE YoY

ABD 15:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 18:00 Devam Eden Konut Satışları

ABD 18:00 Devam Eden Konut Satışları MoM

ABD 18:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 18:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 18:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 18:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 18:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 18:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 18:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 18:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

ABD 22:00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)

ABD 22:00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)

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20 ARALIK PERŞEMBE TSİ

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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 Perakende Satışlar MoM

BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 Perakende Satışlar YoY

BİRLEŞİK KRALLIK 15:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı

BİRLEŞİK KRALLIK 15:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi

ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 16:30 Devam Eden Başvurular

ABD 18:00 Öncü Göstergeler

ABD 18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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21 ARALIK CUMA TSİ

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JAPONYA 02:30 TÜFE YoY

JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY

ALMANYA 10:00 GfK Tüketici Güveni

FRANSA 10:45 ÜFE MoM

FRANSA 10:45 ÜFE YoY

FRANSA 10:45 Tüketici Harcamaları MoM

FRANSA 10:45 Tüketici Harcamaları YoY

FRANSA 10:45 GDP QoQ

FRANSA 10:45 GDP YoY

BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 GDP QoQ

BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 GDP YoY

BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 Toplam İş Yatırımları QoQ

BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 Toplam İş Yatırımları YoY

ABD 16:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ

ABD 16:30 Personal Consumption

ABD 16:30 Çekirdek PCE QoQ

ABD 16:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

EURO BÖLGESİ 18:00 Tüketici Güveni

ABD 18:00 Kişisel Gelirler

ABD 18:00 Kişisel Harcamalar

ABD 18:00 Reel Kişisel Harcamalar

ABD 18:00 Çekirdek PCE MoM

ABD 18:00 Çekirdek PCE YoY

ABD 18:00 Michigan Üniversitesi Endeksi