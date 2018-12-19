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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE 20/12       17:30    Merkezi yönetim borç stoku 21/12       10:00    Tüketici güven endeksi 26/12       14:30    Kapasite kullanım oranı 26/12       14:30    Reel kesim güven endeksi 28/12       10:00    Ekonomik güven endeksi 31/12       10:00   

19 Aralık 2018 12:01

TÜRKİYE
20/12       17:30    Merkezi yönetim borç stoku
21/12       10:00    Tüketici güven endeksi
26/12       14:30    Kapasite kullanım oranı
26/12       14:30    Reel kesim güven endeksi
28/12       10:00    Ekonomik güven endeksi
31/12       10:00    Dış ticaret açığı (TÜİK)
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DÜNYA                           
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19 ARALIK ÇARŞAMBA           TSİ
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JAPONYA                               02:50 Ticaret Dengesi
JAPONYA                               02:50 İhracat YoY
JAPONYA                               02:50 İthalat YoY
ALMANYA                              10:00 ÜFE MoM
ALMANYA                              10:00 ÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK               12:30 TÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK               12:30 TÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK               12:30 Çekirdek TÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK               12:30 ÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK               12:30 ÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK               12:30 Çekirdek ÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK               12:30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD                                        15:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD                                         18:00 Devam Eden Konut Satışları
ABD                                         18:00 Devam Eden Konut Satışları MoM
ABD                                         18:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                                         18:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                                         18:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                                         18:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                                         18:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                                         18:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                                         18:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                                         18:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD                                         22:00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)
ABD                                         22:00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)
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20 ARALIK PERŞEMBE           TSİ
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JAPONYA                                 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                                 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                                 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                                 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
BİRLEŞİK KRALLIK                12:30 Perakende Satışlar MoM
BİRLEŞİK KRALLIK                12:30 Perakende Satışlar YoY
BİRLEŞİK KRALLIK                15:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
BİRLEŞİK KRALLIK                15:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
ABD                                         16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                                         16:30 Devam Eden Başvurular
ABD                                         18:00 Öncü Göstergeler
ABD                                         18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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21 ARALIK CUMA                   TSİ
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JAPONYA                                 02:30 TÜFE YoY
JAPONYA                                 02:30 Çekirdek TÜFE YoY
ALMANYA                               10:00 GfK Tüketici Güveni
FRANSA                                  10:45 ÜFE MoM
FRANSA                                  10:45 ÜFE YoY
FRANSA                                  10:45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA                                  10:45 Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA                                  10:45 GDP QoQ
FRANSA                                  10:45 GDP YoY
BİRLEŞİK KRALLIK               12:30 GDP QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK               12:30 GDP YoY
BİRLEŞİK KRALLIK               12:30 Toplam İş Yatırımları QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK               12:30 Toplam İş Yatırımları YoY
ABD                                         16:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD                                         16:30 Personal Consumption
ABD                                         16:30 Çekirdek PCE QoQ
ABD                                         16:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
EURO BÖLGESİ                      18:00 Tüketici Güveni
ABD                                         18:00 Kişisel Gelirler
ABD                                         18:00 Kişisel Harcamalar
ABD                                         18:00 Reel Kişisel Harcamalar
ABD                                         18:00 Çekirdek PCE MoM
ABD                                         18:00 Çekirdek PCE YoY
ABD                                         18:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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