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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE  20/12       17:30    Merkezi yönetim borç stoku  21/12       10:00    Tüketici güven endeksi  26/12       14:30    Kapasite kullanım oranı  26/12       14:30    Reel kesim güven endeksi  28/12       10:00    Ekonomik güven endeksi  31/12       1

18 Aralık 2018 12:26

TÜRKİYE

 20/12       17:30    Merkezi yönetim borç stoku
 21/12       10:00    Tüketici güven endeksi
 26/12       14:30    Kapasite kullanım oranı
 26/12       14:30    Reel kesim güven endeksi
 28/12       10:00    Ekonomik güven endeksi
 31/12       10:00    Dış ticaret açığı (TÜİK)

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DÜNYA                            

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18 ARALIK SALI                          TSİ

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ALMANYA                                 12:00 IFO-İş İklimi 
ALMANYA                                 12:00 IFO-Beklentiler 
ALMANYA                                 12:00 IFO-Durum Değerlendirmesi 
ABD                                         16:30 Konut Başlangıçları 
ABD                                         16:30 Konut Başlangıçları MoM 
ABD                                         16:30 İnşaat İzinleri 
ABD                                         16:30 İnşaat İzinleri MoM 


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19 ARALIK ÇARŞAMBA                          TSİ

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JAPONYA                                 02:50 Ticaret Dengesi 
JAPONYA                                 02:50 İhracat YoY 
JAPONYA                                 02:50 İthalat YoY 
ALMANYA                                 10:00 ÜFE MoM 
ALMANYA                                 10:00 ÜFE YoY 
İNGİLTERE                              12:30 TÜFE MoM 
İNGİLTERE                              12:30 TÜFE YoY 
İNGİLTERE                              12:30 Çekirdek TÜFE YoY 
İNGİLTERE                              12:30 ÜFE MoM 
İNGİLTERE                              12:30 ÜFE YoY 
İNGİLTERE                              12:30 Çekirdek ÜFE MoM 
İNGİLTERE                              12:30 Çekirdek ÜFE YoY 
ABD                                         15:00 MBA Mortgage Başvuruları 
ABD                                         18:00 Devam Eden Konut Satışları 
ABD                                         18:00 Devam Eden Konut Satışları MoM 
ABD                                         18:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları 
ABD                                         18:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları 
ABD                                         18:30 DOE U.S. Gasoline Stokları 
ABD                                         18:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları 
ABD                                         18:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı 
ABD                                         18:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep 
ABD                                         18:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep 
ABD                                         18:30 DOE Distillate Ongorulen Talep 
ABD                                         22:00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant) 
ABD                                         22:00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)

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20 ARALIK PERŞEMBE                          TSİ

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JAPONYA                                 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 
JAPONYA                                 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 
JAPONYA                                 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 
JAPONYA                                 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 
İNGİLTERE                              12:30 Perakende Satışlar MoM 
İNGİLTERE                              12:30 Perakende Satışlar YoY 
İNGİLTERE                              15:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı 
İNGİLTERE                              15:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi 
ABD                                         16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 
ABD                                         16:30 Devam Eden Başvurular 
ABD                                         18:00 Öncü Göstergeler 
ABD                                         18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi


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21 ARALIK CUMA                          TSİ

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JAPONYA                                 02:30 TÜFE YoY 
JAPONYA                                 02:30 Çekirdek TÜFE YoY 
ALMANYA                                 10:00 GfK Tüketici Güveni 
FRANSA                                  10:45 ÜFE MoM 
FRANSA                                  10:45 ÜFE YoY 
FRANSA                                  10:45 Tüketici Harcamaları MoM 
FRANSA                                  10:45 Tüketici Harcamaları YoY 
FRANSA                                  10:45 GDP QoQ 
FRANSA                                  10:45 GDP YoY 
İNGİLTERE                              12:30 GDP QoQ
İNGİLTERE                              12:30 GDP YoY 
İNGİLTERE                              12:30 Toplam İş Yatırımları QoQ 
İNGİLTERE                              12:30 Toplam İş Yatırımları YoY 
ABD                                         16:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ 
ABD                                         16:30 Personal Consumption 
ABD                                         16:30 Çekirdek PCE QoQ 
ABD                                         16:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri 
EURO BÖLGESİ                     18:00 Tüketici Güveni 
ABD                                         18:00 Kişisel Gelirler 
ABD                                         18:00 Kişisel Harcamalar 
ABD                                         18:00 Reel Kişisel Harcamalar 
ABD                                         18:00 Çekirdek PCE MoM 
ABD                                         18:00 Çekirdek PCE YoY 
ABD                                         18:00 Michigan Üniversitesi Endeksi 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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