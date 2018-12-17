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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------  17/12       1000    Sanayi üretimi  17/12       1000    İşsizlik  17/12       1100    Bütçe dengesi  20/12       1730    Merkezi yönetim borç stoku  21/12       1000    Tüketic

17 Aralık 2018 12:00

TÜRKİYE
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 17/12       1000    Sanayi üretimi
 17/12       1000    İşsizlik
 17/12       1100    Bütçe dengesi
 20/12       1730    Merkezi yönetim borç stoku
 21/12       1000    Tüketici güven endeksi
 26/12       1430    Kapasite kullanım oranı
 26/12       1430    Reel kesim güven endeksi
 28/12       1000    Ekonomik güven endeksi
 31/12       1000    Dış ticaret açığı (TÜİK)
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 DÜNYA (TSİ)
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17 ARALIK PAZARTESİ
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13:00     Euro bölgesi TÜFE
16:30     ABD New York Fed imalat endeksi
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18 ARALIK SALI
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12:00     Almanya IFO endeksi              
16:30     ABD yeni konut inşaatları       
16:30     ABD inşaat ruhsatları             
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19 ARALIK ÇARŞAMBA
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12:30     Birleşik Krallık TÜFE
18:00     ABD ikinci el konut satışları
22:00     Fed politika faizi
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20 ARALIK PERŞEMBE
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15:00     Birleşik Krallık perakende satışlar   
15:00     BOE politika faizi                   
16:30     ABD işsizlik maaş başvuruları
16:30     ABD Philiadelphia Fed endeksi
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21 ARALIK CUMA
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12:30     Birleşik Krallık GSYH                        
16:30     ABD  dayanıklı mal siparişleri  
16:30     ABD GSYH, nihai                     
16:30     ABD çekirdek GSYH                
18:00     ABD kişisel gelirler                   
18:00     ABD kişisel harcamalar            
18:00     ABD çekirdek PCE                   
18:00     ABD Mich. tüketici güven endeksi 

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TÜRKİYE  1712SanayiBütçeMerkeziTüketiciKapasiteReelEkonomikDışTÜİK      DÜNYA TSİ 17 ARALIK PAZARTESİ 1300     EuroTÜFE 1630     ABD New York FedARALIK SALI 1200     Almanya IFOABD
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