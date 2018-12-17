TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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17/12 1000 Sanayi üretimi
17/12 1000 İşsizlik
17/12 1100 Bütçe dengesi
20/12 1730 Merkezi yönetim borç stoku
21/12 1000 Tüketici güven endeksi
26/12 1430 Kapasite kullanım oranı
26/12 1430 Reel kesim güven endeksi
28/12 1000 Ekonomik güven endeksi
31/12 1000 Dış ticaret açığı (TÜİK)
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DÜNYA (TSİ)
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17 ARALIK PAZARTESİ
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13:00 Euro bölgesi TÜFE
16:30 ABD New York Fed imalat endeksi
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18 ARALIK SALI
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12:00 Almanya IFO endeksi
16:30 ABD yeni konut inşaatları
16:30 ABD inşaat ruhsatları
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19 ARALIK ÇARŞAMBA
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12:30 Birleşik Krallık TÜFE
18:00 ABD ikinci el konut satışları
22:00 Fed politika faizi
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20 ARALIK PERŞEMBE
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15:00 Birleşik Krallık perakende satışlar
15:00 BOE politika faizi
16:30 ABD işsizlik maaş başvuruları
16:30 ABD Philiadelphia Fed endeksi
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21 ARALIK CUMA
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12:30 Birleşik Krallık GSYH
16:30 ABD dayanıklı mal siparişleri
16:30 ABD GSYH, nihai
16:30 ABD çekirdek GSYH
18:00 ABD kişisel gelirler
18:00 ABD kişisel harcamalar
18:00 ABD çekirdek PCE
18:00 ABD Mich. tüketici güven endeksi