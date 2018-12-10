TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

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TÜRKİYE
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10/12 Dönemsel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 10:00
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DÜNYA
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10 ARALIK PAZARTESİ TSİ
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ALMANYA 10:00 İhracat MoM/YoY
ALMANYA 10:00 Ticaret Dengesi
BİRLEŞİK KRALLIK 12:00 Sanayi Üretimi MoM/YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 12:00 İmalat Üretimi MoM/YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 12:00 Ticaret Dengesi
BİRLEŞİK KRALLIK 12:00 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla