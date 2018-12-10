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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

------------------------------------------------------------------------------------------------ TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/12 Dönemsel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla         1

10 Aralık 2018 12:33

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TÜRKİYE

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10/12 Dönemsel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla         10:00

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DÜNYA                            

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10 ARALIK PAZARTESİ                      TSİ

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ALMANYA                                             10:00 İhracat MoM/YoY
ALMANYA                                             10:00 Ticaret Dengesi
BİRLEŞİK KRALLIK                             12:00 Sanayi Üretimi MoM/YoY
BİRLEŞİK KRALLIK                             12:00 İmalat Üretimi MoM/YoY
BİRLEŞİK KRALLIK                             12:00 Ticaret Dengesi
BİRLEŞİK KRALLIK                             12:00 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
 

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