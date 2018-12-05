T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

 TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------- Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları        10:00 --------------------------------------------------------------------------------------

05 Aralık 2018 12:41

TÜRKİYE

----------------------------------------------------------------------------------------------

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları        10:00

------------------------------------------------------------------------------------------------

DÜNYA                            

---------------------------------------------------------------------------------------------

5 Aralık ÇARŞAMBA

--------------------------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA                           03:30     Servis PMI
JAPONYA                           03:30     Bileşik PMI
ÇİN                                     04:45     Bileşik PMI
ÇİN                                     04:45     Servis PMI
FRANSA                             11:50     Servis PMI
FRANSA                             11:50     Bileşik PMI
ALMANYA                           11:55     Servis PMI
ALMANYA                           11:55     Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ                12:00     Servis PMI
EURO BÖLGESİ                12:00     Bileşik PMI
İNGİLTERE                         12:30     Servis PMI
İNGİLTERE                         12:30     Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ                 13:00     Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ                 13:00     Perakende Satışlar YoY
ABD                                     15:00     MBA Mortgage Başvuruları
ABD                                     16:15     ADP İşgücü Değişimi
ABD                                     17:45     Servis PMI
ABD                                     17:45     Bileşik PMIü
ABD                                     18:00     ISM İmalat Dışı Endeks
ABD                                     18:30     DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                                     18:30     DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

 


 


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TÜRKİYE Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri OranlarıAralıkPMI JAPONYAPMI ÇİNPMI ÇİNPMI FRANSAPMI ALMANYAPMI EURO BÖLGESİPMI İNGİLTERESatışlar MoM EURO BÖLGESİSatışlar YoY ABDMortgage
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24