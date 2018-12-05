 TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları 10:00
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DÜNYA
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5 Aralık ÇARŞAMBA
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JAPONYA 03:30 Servis PMI
JAPONYA 03:30 Bileşik PMI
ÇİN 04:45 Bileşik PMI
ÇİN 04:45 Servis PMI
FRANSA 11:50 Servis PMI
FRANSA 11:50 Bileşik PMI
ALMANYA 11:55 Servis PMI
ALMANYA 11:55 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 Bileşik PMI
İNGİLTERE 12:30 Servis PMI
İNGİLTERE 12:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 13:00 Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ 13:00 Perakende Satışlar YoY
ABD 15:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 16:15 ADP İşgücü Değişimi
ABD 17:45 Servis PMI
ABD 17:45 Bileşik PMIü
ABD 18:00 ISM İmalat Dışı Endeks
ABD 18:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 18:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları