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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/11       10:00  Ekonomik güven endeksi 30/11       10:00  Giriş çıkış yapanlar 30/11       10;00  Dış ticaret dengesi ------------------------

27 Kasım 2018 12:12

TÜRKİYE

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29/11       10:00  Ekonomik güven endeksi

30/11       10:00  Giriş çıkış yapanlar

30/11       10;00  Dış ticaret dengesi

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DÜNYA                            

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27 KASIM SALI                   TSİ

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ÇİN                                                     04:30 Sanayi Karları YoY 

FRANSA                                            10:45 Tüketici Güveni 

ABD                                                   18:00 Conf. Board Tüketici Güven Endeksi 
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28 KASIM ÇARŞAMBA                      TSİ


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ABD                                                   15:00 MBA Mortgage Başvuruları 

ALMANYA                                           15:00 GfK Tüketici Güveni 

ABD                                                   16:30 Ticaret Dengesi 

ABD                                                   16:30 Toptan Satış Stokları MoM 

ABD                                                   16:30 Perakende Satış Stokları MoM 

ABD                                                   16:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ 

ABD                                                   16:30 Kişisel Harcamalar 

ABD                                                   16:30 Çekirdek PCE QoQ 

ABD                                                   18:00 Yeni Konut Satışları 

ABD                                                   18:00 Yeni Konut Satışları MoM 

ABD                                                   18:00 Richmond FED İmalat Endeksi 

ABD                                                   18:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları 

ABD                                                   18:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları 

ABD                                                   18:30 DOE U.S. Gasoline Stokları 

ABD                                                   18:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokları 

ABD                                                   18:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı 

ABD                                                   18:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep 

ABD                                                   18:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep 

ABD                                                   18:30 DOE Distillate Ongorulen Talep


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29 KASIM PERŞEMBE                      TSİ


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JAPONYA                                             02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 

JAPONYA                                             02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 

JAPONYA                                             02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 

JAPONYA                                             02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 

JAPONYA                                             02:50 Perakende Satışlar MoM 

FRANSA                                               10:45 Tüketici Harcamaları MoM 

FRANSA                                               10:45 Tüketici Harcamaları YoY 

FRANSA                                               10:45 GDP QoQ 

FRANSA                                               10:45 GDP YoY 

ALMANYA                                             11:55 İşsizlikteki Değişim

ALMANYA                                             11:55 İşsizlik Oranı 

EURO BÖLGESİ                                  13:00 Tüketici Güveni 

ALMANYA                                             16:00 TÜFE MoM 

ALMANYA                                             16:00 TÜFE YoY 

ABD                                                      16:30 Kişisel Gelirler 

ABD                                                      16:30 Kişisel Harcamalar 

ABD                                                      16:30 Reel Kişisel Harcamalar 

ABD                                                      16:30 Çekirdek PCE MoM 

ABD                                                      16:30 Çekirdek PCE YoY 

ABD                                                      16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 

ABD                                                      16:30 Devam Eden Başvurular 

ABD                                                      18:00 Devam Eden Konut Satışları MoM 

ABD                                                      18:00 Devam Eden Konut Satışları YoY 

ABD                                                      18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi 

ABD                                                      22:00 FOMC Toplantı Tutanakları


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30 KASIM CUMA                      TSİ


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JAPONYA                                              02:30 İşsizlik Oranı 

JAPONYA                                              02:50 Sanayi Üretimi MoM 

JAPONYA                                              02:50 Sanayi Üretimi YoY 

İNGİLTERE                                            03:01 GfK Tüketici Güveni 

ÇİN                                                        04:00 İmalat Dışı PMI 

ÇİN                                                        04:00 İmalat PMI 

ÇİN                                                        04:00 Bileşik PMI 

JAPONYA                                              08:00 Tüketici Güven Endeksi 

ALMANYA                                             10:00 Perakende Satışlar MoM 

ALMANYA                                             10:00 Perakende Satışlar YoY 

FRANSA                                               10:45 ÜFE MoM 

FRANSA                                               10:45 ÜFE YoY 

FRANSA                                               10:45 TÜFE MoM 

FRANSA                                               10:45 TÜFE YoY 

EURO BÖLGESİ                                  13:00 İşsizlik Oranı 

EURO BÖLGESİ                                  13:00 Çekirdek TÜFE YoY 

ABD                                                      17:45 Chicago PMI 


 

 

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